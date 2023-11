Умер легендарный музыкант и звезда мирового рока

Ирландский музыкант, лидер и основатель фолк-панк-группы The Pogues Шейн Макгоуэн умер в возрасте 65 лет

Шейн МакГоуэн умер на 66 году жизни / коллаж Главред, скриншот из видео

Легендарный ирландский музыкант, вокалист и фронтмен фолк-панк-группы The Pogues Шейн Макгоуэн умер в возрасте 65 лет. Об этом пишет британское издание The Guardian.

В декабре 2022 года Макгоуэна госпитализировали с вирусным энцефалитом, в результате чего он провел несколько месяцев в реанимационной палате. И его только на прошлой неделе выписали из отделения интенсивной терапии, добавляет телеканал Sky News.

" Шейн всегда будет светом, мерилом моих мечтаний и любовью всей моей жизни", — написала в Instagram его жена, журналистка и писательница Виктория Мэри Кларк.

На протяжении всей жизни и творческой карьеры Шейн Макгоуэн злоупотреблял алкоголем и всякого рода запрещенными веществами ‒ что сильно испортило его здоровье. Например, он довольно рано практически полностью лишился зубов.

В 1982 году Макгоуэн основал группу The Pogues, которая сочетала в своем творчестве элементы панка с кельтской мелодикой. Коллектив записал семь студийных альбомов. В 1990-е годы Макгоуэн выступал с группой Shane MacGowan and The Popes, а также выпускал дуэты вместе с Ником Кейвом, Джонни Деппом и Шинейд ОʼКоннор (которой не стало летом минувшего года).

