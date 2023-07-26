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Ушла вслед за сыном: умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор

Анна Подгорная
26 июля 2023, 21:51 обновлено 26 июля, 21:51
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Шинейд О'Коннор (Шухада Садакат) имела несколько психических расстройств, которые значительно снижали качество жизни артистки.
Умерла Шинейд О'Коннор
Умерла Шинейд О'Коннор / коллаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/oconnor.sinead

Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет. Об этом сообщает издание The Irish Times, опираясь на официальное заявление семьи артистки.

"С большой грустью мы сообщаем о кончине нашей любимой Шинейд. Ее семья и друзья опустошены и просят уединения в это очень трудное время", - сообщают близкие артистки.

Обстоятельства и причины смерти О'Коннор, которая в 2018 году приняла ислам и новое имя Шухада Садакат, ее родные предпочитают не разглашать.

За свою жизнь певица принимала несколько попыток самоубийства. Последнюю - в январе 2022 года, после того как ее сын Шейн в возрасте 17 лет покончил с собой. Тогда Шинейд О'Коннор спасли врачи, однако певица в социальных сетях заявляла, что будет предпринимать столько попыток, сколько нужно, чтобы воссоединиться со своим ребенком.

Артистка страдала биполярным расстройством, пограничным расстройством личности, посттравматическим стрессовым расстройством, агорафобией. Также в 2015 году она перенесла гистерэктомию после продолжительных гинекологических проблем.

За свою более чем тридцатилетнюю карьеру на сцене Шинейд О'Коннор выпустила 10 студийных альбомов. Один из ее самых известных хитов, песня Nothing Compares 2 U, занял первую строчку в хит-параде синглов в1990 году по версии Billboard Music Awards.

Смотрите клип Шинейд О'Коннор на песню Nothing Compares 2 U:

Ранее СМИ сообщали о том, что умер всемирно известный писатель Милан Кундера - автор книги "Невыносимая легкость бытия" скончался в возрасте 94 лет.

Также стало известно, что исполнительница саундтрека к мультфильму "Мулан" покончила с собой - певица Коко Ли долгие годы страдала от депрессии, которая привела ее к плачевному финалу.

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