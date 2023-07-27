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Умерла Шинейд О'Коннор - полиция пролила свет на смерть музыкальной легенды

Анна Подгорная
27 июля 2023, 19:28 обновлено 27 июля, 19:29
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Жизнь не баловала Шинейд О'Коннор, последние годы которой были омрачены болезнями и утратами.
Умерла Шинейд О'Коннор
Умерла Шинейд О'Коннор - полиция раскрыла обстоятельства смерти певицы / коллаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/oconnor.sinead

26 июля о смерти легендарной ирландской певицы Шинейд О'Коннор сообщила ее семья. Артистке было 56 лет.

Причины смерти певицы, по решению ее близких, не будут разглашаться до официальных выводов коронера. Впрочем, прессе стали известны обстоятельства кончины О'Коннор.

Как сообщает издание The Sun с отсылкой на источник в полиции, Шинейд была найдена без признаков жизни в ее лондонской квартире, куда она перебралась за несколько дней до смерти. Это произошло в11:28 по местному времени - полицейские приехали на вызов, и обнаружили тело певицы. Они отмечают, что смерть не выглядела "подозрительной".

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Последний пост Шинейд О'Коннор в Twitter был посвящен ее сыну Шейну, который покончил с собой полтора года назад. "Живу, как бессмертное ночное создание с тех пор, как... Он был любовью моей жизни, светочем моей души. Мы были одной душой, разделенной на две половинки. Он был единственным человеком, который любил меня безусловно. Я потеряна в бардо (термин в буддизме, который обычно обозначает промежуточное состояние между смертью и перерождением - прим. редактора) без него", - написала певица, и опубликовала фото с Шейном.

После суицида ребенка О'Коннор и сама пыталась свести счеты с жизнью. Это была не первая ее попытка - артистка долгие годы страдала психическими расстройствами, для которых характерны суицидальные наклонности.

последний пост Шинейд О'Коннор
Последний пост Шинейд О'Коннор, который она посвятила сыну Шейну / twitter.com/786OmShahid

Ранее в СМИ появились новости о том, что умерла Марта из фильма "Долгая дорога в дюнах" - советская и латвийская актриса Лилита Озолиня. Она ушла из жизни в возрасте 75 лет.

Также стало известно про смерть звезды сериала "Санта-Барбара" Николаса Костера - актер, который получил бешенную популярность благодаря мыльным операм, последний раз появился на экранах в 88 лет, за год до смерти.

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