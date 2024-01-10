Звезда Поймать Кайдаша стала жертвой перекупщиков и показала украинцам лайфхак

Украинской актрисе Антонине Хижняк пришлось переплатить в два раза больше за билеты на поезд из Киева в Польшу – она показала, как этого можно избежать.

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Хижняк рассказала украинцам, как не стать жертвой перекупщиков / Коллаж: Главред, фото: Instagram А. Хижняк, Facebook А. Васильев (иллюстративное фото)

Известная украинским зрителям по сериалу Поймать Кайдаша актриса Антонина Хижняк стала жертвой перекупщиков. Ей пришлось заплатить в два раза больше за билет на поезд из Киева в город Хелм, Польшу. Она рассказала о лайфхаке, который не позволит повторить ее ошибку.

В своем Instagram она рассказала о том, что случайно попала на недобросовестных соотечественников.

"Краткая предыстория о том, как я переплатила перекупщикам за билеты в Хелм в два раза больше, чем они стоят в приложении Укрзализныци. Если я скажу вам, что они даже сейчас есть в свободном доступе, - вы можете не поверить. Но увидев свои готовые билеты (то есть перекупщики приобрели их на сайте за несколько минут), я поняла, как именно они это делают", - поделилась она", - отметила звезда.

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Чтобы помочь другим украинцам не попасть на такой же инцидент, актриса решила поделиться своим лайфхаком.

"Если вам нужно билеты из Киева, а приложение говорит что билетов не найдено, попробуйте ввести пункт отправления раньше Киева, например, станцию им. Т. Шевченко (Смела). И вуаля! Билеты есть на другой поезд, который имеет остановку в Киеве, но Укрзализныця упорно "скрывает" этот рейс, - сказала Хижняк.

Как купить билеты в Варшаву

Хижняк поделилась лайфхаком, как купить билеты в Польшу / Instagram А. Хижняк

Хижняк поделилась лайфхаком, как купить билеты в Польшу / Instagram А. Хижняк

Также она обратилась ко всем, кто "своими недобросовестными действиями, скупая все билеты за пару минут, создает искусственный дефицит и обворовывает потом своих же сограждан украинцев".

"Опомнитесь, вокруг и так много беды и лжи", - подчеркнула Антонина Хижняк.

Напомним, осенью россияне украли нашумевший украинский сериал "Поймать Кайдаша". На одном из Интернет-ресурсов агрессора России появился украинский продукт с некачественной русскоязычной озвучкой.

В декабре звезда сериала "Поймать Кайдаша" получил повестку. Украинский актер Ярослав Бескоровайный должен отправиться в войска.

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