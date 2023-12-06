Звезда сериала "Поймать Кайдаша" получил повестку

Раньше Бескоровайный был волонтером, теперь готовится стать военным.

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Ярослав Бескоровайный получил повестку и собирается служить / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yarko_man

Украинский актер Ярослав Бескоровайный, известный ролями в популярных сериалах "Поймать Кайдаша" и "Первые дни", до войны служил в Днепровском драматическом театре. Когда тот закрылся, артист перебрался в Бережаны на Тернопольщине, где вместе с друзьями и коллегами занялся волонтерством.

"Где-то 26 февраля мы приехали сюда и поняли, что нужно делать то, что мы можем делать. Первое, что пришло в голову – это волонтерство. Помогали чем могли, собирали продукты, собирали медикаменты, перегоняли автомобили", - рассказал Бескоровайный 24 Каналу.

Также Ярослав организовывал благотворительные аукционы, где лоты выставляли украинские актеры, а деньги, вырученные от продажи, тратились на покупку машин и карет скорой помощи для украинских защитников.

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Их ряды, к слову, скоро пополнит и сам артист - в Бережанах он получил повестку от ТЦК. Бескоровайный уже прошел медкомиссию и ожидает вызова. Он отмечает, что готов защищать Украину с оружием руках.

"Уже получил повестку, прошел медицинскую комиссию и жду звоночка от военкомата", - говорит актер.

Ранее украинская певица Мика Ньютон сообщила, что она с мужем-американцем возвращается в Украину. Поездка запланирована на конец 2023 года. Артистка планирует посетить столицу и Львов.

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