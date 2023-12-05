"Полежу, - немного устала": Амадор Лопес рассказал о последних месяцах жизни Нины Матвиенко

Известный хореограф и танцовщик Амадор Лопес, который в последние годы дружил с ныне покойной легендарной фолк-певицей Ниной Матвиенко, вспомнил, что она до последнего верила в свое выздоровление. Об это он рассказал в программе "Невероятная правда о звездах" на телеканале СТБ.
Свой последний разговор с Матвиенко Лопес не может вспомнить без слез. Певица рассказала хореографу, что попала в больницу, но объяснила это "усталостью".
Лопес говорил, что чувствовал ‒ состояние здоровья Матвиенко начало ухудшаться еще до того, как она попала в руки врачей. Он пытался помочь исполнительнице, но она решительно отказывалась от этого и шутила, что еще "не старая".
Как говорит Лопес, когда онкологическое заболевание заставило певицу все же лечь в больницу, Матвиенко делала все, чтобы друзья не беспокоились о ней.
"Я помню, она мне прислала голосовое сообщение, потому что не хотела, чтобы мы увидели, когда она была в госпитале. Она до последнего улыбалась и говорила: "Я тебя очень люблю. Иди вперед, и все будет хорошо. Я немного здесь полежу, немного устала, и в дальнейшем будем гастролировать, помогать нашим ребятам", – сказал хореограф со слезами на глазах.
Напомним, ранее Нина Матвиенко умерла 8 октября 2023 года. Она не дожила 2 дня до своего 76-летия.
Ранее друзья Нины Матвиенко намекнули на причину смерти певицы - подруги и коллеги вспомнили, какими были последние месяцы жизни Нины Митрофановны.
11 октября тысячи людей пришли к Национальной филармонии Украины, чтобы провести Нину Митрофановну в последний путь. На церемонии прощания гости вспоминали талантливую певицу и выражали ее семье свои соболезнования.
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