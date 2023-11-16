Лети, моя лебедушка: Тоня Матвиенко показала трогательное видео с мамой

Заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко, которая недавно потеряла свою маму, народную артистку Украины Нину Матвиенко, выложила новый пост, которым отметила 40 дней артистке.
Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Тоня Матвиенко выложила видео, где Нина Матвиенко бежит по пляжу за своей внучкой по морскому побережью. Она выглядит здоровой и энергичной, легко бежит по песку.
"Лети моя лебедушка", - написала она.
На видео - Нина Матвиенко бежит по пляжу:
Напомним, ранее певец Арсен Мирзоян рассказал, что у его покойной тещи, легенды украинской эстрады Нины Матвиенко, было онкологическое заболевание.
Напомним, ранее Нина Матвиенко умерла 8 октября 2023 года. Она не дожила 2 дня до своего 76-летия.
Ранее друзья Нины Матвиенко намекнули на причину смерти певицы - подруги и коллеги вспомнили, какими были последние месяцы жизни Нины Митрофановны.
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