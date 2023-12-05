Мика Ньютон с мужем-американцем возвращается в Украину

Украинская певица Мика Ньютон ( настоящее имя - Оксана Грицай)уже более 10 лет живет в США, однако про родную страну не забыла. За рубежом артистка не дает общественности забыть о важности поддержки Украины в условиях войны.
И вот, спустя почти два года с начала полномасштабного вторжения, Ньютон решилась вернуться на родину. Об этом она сообщила в своем блоге в Instagram.
В Украину певица прилетит не одна, а с мужем - владельцем американского модельного агентства Saint Agency Крисом Сааведрой. Для мужчины это будет первая поездка на родину супруги за последние 8 лет.
"Мы так рады, что приедем в Украину в конце этого месяца! Это будет очень эмоциональное путешествие! Мы будем во Львове и Киеве", - пишет Мика.
Пока артистка не стала уточнять, насколько длительным будет ее возвращение в Украину.
Ранее первая леди Украины Елена Зеленская откровенно рассказала про победу, перемены в отношениях с Владимиром Зеленским во время войны, а также в нем самом.
Также украинский певец Павел Зибров высказал свое категоричное мнение про сбежавших во время полномасштабной войны за границу Влада Яму и Олега Винника.
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