Мика Ньютон с мужем-американцем возвращается в Украину

Певица, вопреки войне, готовится встретить новогодние праздники в родной стране.

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Мика Ньютон едет в Украину с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mikanewton

Украинская певица Мика Ньютон ( настоящее имя - Оксана Грицай)уже более 10 лет живет в США, однако про родную страну не забыла. За рубежом артистка не дает общественности забыть о важности поддержки Украины в условиях войны.

И вот, спустя почти два года с начала полномасштабного вторжения, Ньютон решилась вернуться на родину. Об этом она сообщила в своем блоге в Instagram.

В Украину певица прилетит не одна, а с мужем - владельцем американского модельного агентства Saint Agency Крисом Сааведрой. Для мужчины это будет первая поездка на родину супруги за последние 8 лет.

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"Мы так рады, что приедем в Украину в конце этого месяца! Это будет очень эмоциональное путешествие! Мы будем во Львове и Киеве", - пишет Мика.

Пока артистка не стала уточнять, насколько длительным будет ее возвращение в Украину.

Мика Ньютон едет в Украину с мужем / instagram.com/mikanewton

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская откровенно рассказала про победу, перемены в отношениях с Владимиром Зеленским во время войны, а также в нем самом.

Также украинский певец Павел Зибров высказал свое категоричное мнение про сбежавших во время полномасштабной войны за границу Влада Яму и Олега Винника.

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