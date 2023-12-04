Елена Зеленская откровенно рассказала про победу, перемены в отношениях и в муже

Семья Владимира Зеленского не может быть вместе с 24 февраля 2022 года, но президентская чета не опускает руки.

https://stars.glavred.info/elena-zelenskaya-otkrovenno-rasskazala-pro-pobedu-peremeny-v-otnosheniyah-i-v-muzhe-10522036.html Ссылка скопирована

Елена Зеленская высказалась про Владимира Зеленского во время войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская в своем большом интервью для азиатских СМИ рассказала, как сегодня выглядит жизнь с Владимиром Зеленским, как сильно украинского лидера изменила война, и откуда он черпает ресурсы, чтобы двигаться вперед.

Так жена гаранта отметила, что по-прежнему живет с мужем раздельно, так как большую часть времени он проводит в своем офисе. Супруги встречаются на пару часов несколько раз в неделю. И за это короткое время Елена Зеленская старается вернуть в их общение хоть иллюзию мирной жизни. К примеру, недавно пара выбирала подарки детям на новогодние праздники. Также первая леди всегда рассказывает президенту про успехи их наследников.

Увы, в эти редки часы гаранту и его супруге не удается избежать и политических тем. "Мы по-прежнему не можем постоянно жить вместе, потому что он постоянно находится в Офисе. Но мы находим возможность встречаться с ним и с детьми раз-два в неделю. К счастью такая возможность существует. Да, ему очень сложно... Я со своей стороны стараюсь его поддерживать. Мы ведем разговоры политические, никто не может этого избежать. Да, я спрашиваю о войне – хочется узнать что-то такое, что никто не знает, а он скажет, что вот завтра победа... К сожалению, таких ответов я не получаю. Думаю, если действительно будет такая новость, то я узнаю это вместе со всеми украинцами из его вечернего обращения", - говорит Зеленская.

видео дня

Но, вопреки всем обстоятельствам, она неизменно рассказывает про мужа с гордостью. Первая леди отмечает, что ее муж изменился и внешне, и внутренне, но неизменным остается его желание привести Украину к миру, к победе. А если уж он поставил себе цель, говорит супруга лидера страны, то не сойдет с дистанции ни при каких условиях.

"Я думаю, все могут наблюдать за его переменам. Даже внешне это видно, как он меняется. Это неописуемая ответственность – быть президентом страны, находящейся в войне. Это не может не сказаться. Но хочу отметить, что он очень выносливый человек. Я знаю его уже много лет, и в разных ситуациях его видела. Я знаю, что он выдержит. У него есть какие-то источники, которые его держат. Самое главное, мне кажется, это его уверенность, что он должен привести нашу страну к победе и увидеть, как наступит мир. Это желание ведет его и не дает ему останавливаться. Расслабляться – об этом вообще речь не может идти. Никто не может расслабиться", - убеждена первая леди Украины.

Елена Зеленская и Владимир Зеленский: первое фото сделано за неделю до начала полномасштабной войны, второе - на Новый год-2023 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official

Ранее пропагандисты страны-оккупанта опозорились фейком про Елену Зеленскую и ее шопинг в магазине Cartier, на который она якобы потратила космическую сумму денег.

Также первая леди Украины поделилась своим "эгоистичным" желанием относительно Владимира Зеленского, которое возникло у нее во время полномасштабной войны в стране.

Другие новости про Елену Зеленскую:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.