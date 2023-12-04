Павел Зибров высказал свое категоричное мнение про сбежавших Яму и Винника

Имена украинских артистов Влада Ямы и Олега Винника, которые сейчас живут за границей, стали негласным символом публичных личностей, которые покинули Украину во время полномасштабной войны. Такое их решение большинству кажется не самым удачным, из-за чего популярность танцора и певца заметно пошатнулась.
Считает ли Яму и Винника достойными порицания рассказал украинский певец Павел Зибров - артист мог покинуть страну из-за непризывного возраста, но чувствует в себе достаточно сил, чтобы поддерживать Украину и украинцев на родной земле.
На шоу Евгения Клопотенко "Пекельні борошна" он рассказал, как относится к тем, кто предпочел отсидеться за рубежом. "Я не могу их осуждать. У каждого своя нервная палитра. Люди могут ужасно болеть от этого. Ну остались там за границей Яма, Винник, Потап. Да, я не токсик, все норм. Ясно, что их молотят, перемалывают в соцсетях люди простые, и они безусловно правы", - отмечает артист.
Зибров также высказался про певицу Светлану Лободу, к которой также многие относятся предвзято из-за того, что до полномасштабной войны она жила и строила карьеру в стране на болотах. После 24 февраля она отказалась от этой связи, и сейчас поддерживает Украину.
Ее певец также отказался критиковать. "По крайней мере она старается, хоть что-то делает", - говорит Павел Зибров.
Ранее украинская бизнесвумен и возлюбленная Владимира Дантеса Даша Кацурина раскрыла свой редкий диагноз и показала, как певец помогает ей справляться с болезнью.
Также украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала, когда ей назначен срок третьих родов. Также она обсудила имя, которое она с мужем даст ребенку.
Другие новости:
- "Не"разведенный Мурат Налчаджиоглу снялся на фоне бюста чужой женщины
- Популярная певица призналась, почему от нее отказался Константин Меладзе
- Ведущая шоу "Танцы со звездами" прокомментировала слухи о беременности