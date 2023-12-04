Павел Зибров высказал свое категоричное мнение про сбежавших Яму и Винника

В беседе с Клопотенко Зибров рассказал про свое отношение к артистам с другой "нервной палитрой".

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Павел Зибров высказался про Олега Винника и Влада Яму / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olegg.vynnyk, instagram.com/pavlo_zibrov, instagram.com/vladyama_official

Имена украинских артистов Влада Ямы и Олега Винника, которые сейчас живут за границей, стали негласным символом публичных личностей, которые покинули Украину во время полномасштабной войны. Такое их решение большинству кажется не самым удачным, из-за чего популярность танцора и певца заметно пошатнулась.

Считает ли Яму и Винника достойными порицания рассказал украинский певец Павел Зибров - артист мог покинуть страну из-за непризывного возраста, но чувствует в себе достаточно сил, чтобы поддерживать Украину и украинцев на родной земле.

На шоу Евгения Клопотенко "Пекельні борошна" он рассказал, как относится к тем, кто предпочел отсидеться за рубежом. "Я не могу их осуждать. У каждого своя нервная палитра. Люди могут ужасно болеть от этого. Ну остались там за границей Яма, Винник, Потап. Да, я не токсик, все норм. Ясно, что их молотят, перемалывают в соцсетях люди простые, и они безусловно правы", - отмечает артист.

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Зибров также высказался про певицу Светлану Лободу, к которой также многие относятся предвзято из-за того, что до полномасштабной войны она жила и строила карьеру в стране на болотах. После 24 февраля она отказалась от этой связи, и сейчас поддерживает Украину.

Ее певец также отказался критиковать. "По крайней мере она старается, хоть что-то делает", - говорит Павел Зибров.

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