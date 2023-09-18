Россияне украли нашумевший украинский сериал "Поймать Кайдаша"

Россияне известны своими подлыми поступками - они воруют не только чужие территории, а и украинский культурный продукт.
В частности, они в очередной раз опозорились и доказали, что ничего своего они сделать качественно не могут, потому воруют украинское.
Так, в поле зрения оккупантов попал украинский нашумевший сериал "Поймать Кайдаша". Украинский кинопродукт появился на пиратских стримминговых сервисах в РФ в некачественной озвучке.
Об этом рассказала исполнительница роли Мотри Антонина Хижнякв эфире "Сніданку. Вихідний" на 1+1.
"Мастера фотошопа" также переделали афиши, чтобы кража не так бросалась в глаза.
Скриншот исполнителя роли Карпа - Тараса Цимбалюка:
"Они умеют тырить, плохо фотошопить, дипфейки – это все тоже с их стороны.. Я вижу, что это тупо стыренное и переозвученное. Я думаю, ну вот в этом все они, вот вся их суть. Просто втихаря украсть, переозвучить и еще что-то там свое придумать. У меня нет слов", - поделилась актриса.
Напомним, ранее украинский актер театра кино, звезда сериалов "Крепостная", "Кофе с кардамоном" и "Поймать Кайдаша", Тарас Цымбалюк разразился гневной тирадой в адрес украинских мужчин, которые сидят по заграницам. Тех, которые, в отличие от Ямы, не занимаются даже благотворительностью.
Ранее украинский ведущий Константин Грубич, который заменил Влада Яму на популярном инфотейнмент-шоу "Твій день" на 1+1, заступился за хореографа, которого критикуют за переезд в США во время войны.
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