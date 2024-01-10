Умер 42-летний голливудский актер, звезда "Люди Икс"

У артиста случилось редкое заболевание - рак аппендикса.

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Умер Голливудский актер Адан Канто / Коллаж Главред, фото Instagram/adancanto

Голливудский актер Адан Канто, снявшийся в сериале Fox "Уборщица" и появившийся в "Людях Икс: Дни минувшего будущего", "Назначенный выживший", "Нарко" Netflix и других, умер из-за рака аппендикса.

По информации Variety, ему было 42 года. В "Уборщице" Канто сыграл гангстера Армана Моралеса, который вербует в свою преступную организацию мать в качестве уборщицы после того, как она стала свидетельницей жестокого убийства.

Канто родился в Сьюдад-Акунья, Коауила, Мексика, вырос в Дель-Рио, штат Техас, и рано начал музыкальную карьеру. Он написал песни для нескольких мексиканских телешоу и фильмов и в конце концов оказался на сцене в адаптации "Все о моей матери" Педро Альмодовара. Его первая роль на телевидении была в сериале "Эстадо де Грасиа" в 2009 году.

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Американский актерский дебют Канто состоялся в криминальном триллере Fox "Следующее" с Кевином Бэконом в главной роли в 2013 году. Затем он снялся в ситкоме ABC "Миксология", криминальной драме Netflix "Нарко", "Кровь и масло" и "Кровь и масло. Второй шанс".

Его первой крупной ролью в кино стала роль супергероя Санспота в фильме канала Fox "Люди Икс: Дни минувшего будущего" в 2014 году.

В 2016 году Канто сыграл в сериале Fox "Назначенный выживший" в качестве вице-президента Аарона Шора вместе с президентом США Кифера Сазерленда Томом Киркманом. Актер также снял два короткометражных фильма: "Перед завтрашним днем" в 2014 году и "Выстрел" в 2020 году. Среди других его работ в фильмах "Аманда и Джек идут в глэмпинг", "Два сердца", "В синяках", "Дьявол внизу" и "Агентская игра".

У него остались жена Стефани Энн Канто и двое детей, Роман Алдер и Ева Жозефина.

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