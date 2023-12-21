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Тяжелобольная Шеннон Доэрти рассказала, как ее подставила Алисса Милано

Дмитрий Видоменко
21 декабря 2023, 14:04
Голливудская актриса Шеннон Доэрти рассказала, что покинула известное телешоу "Все женщины - ведьмы" из-за интриг партнерши - Алиссы Милано.
Доэрти, Милано
Милано якобы потребовала убрать Доэрти из сериала "Все женщины - ведьмы" / коллаж Главред, скриншоты из видео

Звезда сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные" (украинским зрителям он более известен под названием "Все женщины - ведьмы"), актриса Шеннен Доэрти (которая сейчас страдает от тяжелого онкологического заболевания) рассказала, что покинула известное телешоу о колдуньях не по своей воле, а из-за интриг партнерши по сериалу Алиссы Милано. Об этом пишет издание Huff Post.

Ранее Доэрти всегда говорила, что решила уйти из сериала самостоятельно. Теперь же 52-летняя звезда призналась, что Алисса Милано поставила ультиматум продюсерам — либо она остается, либо Доэрти.

Более того — угрожала подать в суд на Шеннон за якобы создание враждебной ситуации на съемочной площадке и за ее пределами.

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После этого создатели шоу решили уволить Доэрти после третьего сезона, но подать это как ее собственное решение ‒ считая, что ее карьера не переживет публичного увольнения.

Узнав об этом, Доэрти посмеялась и сказала: "Кто же поверит, что я такая сумасшедшая, чтобы оставить популярное шоу?". Впрочем, она все равно скрывала правду многие годы.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что британская певица Адель тайно вышла замуж во второй раз. Артистка стала на публике называть своего бойфренда, спортивного агента Рича Пола, своим мужем.

Также стало известно, что Хью Джекман разошелся с женой, актрисой Деборрой-Ли Фернесс, после 27 лет брака. Бывшие супруги сделали официальное заявление про причины их расставания.

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Алисса Милано Шэннен Доэрти новости шоу бизнеса
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