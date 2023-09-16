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Легендарный "Росомаха" Хью Джекман разошелся с женой после 27 лет брака: что случилось

Дмитрий Видоменко
16 сентября 2023, 11:21 обновлено 16 сентября, 11:21
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Голливудский актер, "Росомаха" из "Людей Х", Хью Джекман заявил о разводе с женой, Деборой-Ли Фернесс - после 27 лет брака.
Хью Джекман с женой
Хью Джекман с женой прожили 27 лет / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарный голливудский актер и продюсер, более всего известный как Джон "Россомаха" Логан из франшизы "Людей Х", Хью Джекман решил развестись со своей супругой – актрисой Деборрой-Ли Фернесс. Об этом сообщает журнал People.

Пара прожила вместе 27 лет, хотя изначально в их роман мало кто верил. "Мы прожили вместе почти 3 десятилетия в прекрасном, полном любви браке. Сейчас наши пути расходятся, и мы решили расстаться, чтобы продолжить наш индивидуальный рост. Наша семья была и всегда будет нашим высоким приоритетом. Мы беремся за эту новую главу с благодарностью, любовью и добротой. Это единственное заявление, которое каждый из нас сделает", – сделали заявление для прессы 54-летний актер и его 67-летняя экс-супруга.

Джекман с Фернесс усыновили двоих детей – сына Оскара-Максимилиана и дочь Аву-Эллиот. Сейчас им 23 и 18 лет.

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К слову, из-за 13-летней разницы в возрасте в долгосрочность романа актеров мало кто верил. Звезду "Людей Х" называли мужчиной, который "сломал стереотипы", ведь возле успешного и атлетического актера фанаты ожидали увидеть какую-нибудь супермодель или другую кинозвезду.

Напомним, ранее украинский режиссер Олег Сенцов, который защищает страну от российского вторжения, заявил, что "битва за Донбасс подходит к концу, по крайней мере, ее активная фаза".

До того стриминговая платформа Netflix в феврале выкупила права на показ криминальной драмы украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог". Украинская премьера прошла 17 февраля. На Netflix фильм вышел 23 мая 2022 года.

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