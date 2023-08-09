Натали Портман решила развестись с мужем-изменником

Натали Портман и ее муж не стали сохранять брак, не смотря на наличие 2 детей.

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Портман, похоже, не смогла закрыть глаза на измену мужа / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com/

Голливудская актриса Натали Портман и ее муж, балерун Бенжамен Мильпье приняли решение расстаться после 11 лет брака, на фоне слухов об измене последнего.

Как написало издание Page Six, 42-летняя Портман была замечена в Сиднее на прошлой неделе без 46-летнего Мильпье, несмотря на то, что это была годовщина их свадьбы.

Вездесущие папарацци также обратили внимание на то, что Портман была без обручального кольца.

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Пара рассталась через два месяца после того, как начали циркулировать слухи о предполагаемом романе Мильпье с эко-активисткой Камиллой Этьен.

Французский журнал Voici опубликовал фотографии Мильпье и 25-летней Этьен, встречающихся в его офисе. Было замечено, что они вошли в здание по отдельности, а затем почти через два часа вышли с интервалом в 10 минут.

В сопроводительной статье утверждалось, что Портман узнала о предполагаемой неверности своего мужа за несколько месяцев до этого.

Напомним, ранее стало известно о том, что Натали Портман и ее муж, балерун Бенжамен Мильпье борются за сохранение своего брака.

Ранее также Натали Портман прокомментировала измену мужа.

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