УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Натали Портман решила развестись с мужем-изменником

Алена Кюпели
9 августа 2023, 10:16 обновлено 9 августа, 10:19
24
Натали Портман и ее муж не стали сохранять брак, не смотря на наличие 2 детей.
Портман, муж
Портман, похоже, не смогла закрыть глаза на измену мужа / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com/

Голливудская актриса Натали Портман и ее муж, балерун Бенжамен Мильпье приняли решение расстаться после 11 лет брака, на фоне слухов об измене последнего.

Как написало издание Page Six, 42-летняя Портман была замечена в Сиднее на прошлой неделе без 46-летнего Мильпье, несмотря на то, что это была годовщина их свадьбы.

Вездесущие папарацци также обратили внимание на то, что Портман была без обручального кольца.

видео дня

Пара рассталась через два месяца после того, как начали циркулировать слухи о предполагаемом романе Мильпье с эко-активисткой Камиллой Этьен.

Французский журнал Voici опубликовал фотографии Мильпье и 25-летней Этьен, встречающихся в его офисе. Было замечено, что они вошли в здание по отдельности, а затем почти через два часа вышли с интервалом в 10 минут.

В сопроводительной статье утверждалось, что Портман узнала о предполагаемой неверности своего мужа за несколько месяцев до этого.

Напомним, ранее стало известно о том, что Натали Портман и ее муж, балерун Бенжамен Мильпье борются за сохранение своего брака.

Ранее также Натали Портман прокомментировала измену мужа.

Вас также может заинтересовать:

Натали Портман новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Украина нашла уязвимость войск России в Черном море – разведка Британии

Украина нашла уязвимость войск России в Черном море – разведка Британии

09:59 Мир
"Потеря у оккупантов": ВСУ молниеносно ликвидировали вертолет оккупантов

"Потеря у оккупантов": ВСУ молниеносно ликвидировали вертолет оккупантов

09:18 Украина
"Жуть какая-то, чуть окна не выпали": ночью Москву атаковали дроны, гремели взрывы

"Жуть какая-то, чуть окна не выпали": ночью Москву атаковали дроны, гремели взрывы

07:31 Мир
Все главные новости

Последние новости

10:32

Галкин показал своё красивое семейство на пляже

10:19

КРАИЛ не лишила лицензии фирму, которую подозревают в сотрудничестве с РФ: казино Pin-Up не наказали

10:16

Натали Портман решила развестись с мужем-изменником

10:04

"Шойгу, Герасимов! Где гарантии безопасности?": в РФ - истерика из-за атаки дронов на Москву

09:59

Украина нашла уязвимость войск России в Черном море – разведка Британии

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:57

Седокова пожаловалась на Лободу, что та заняла её место в ВиаГре

09:25

"Съедят" известковый налет в унитазе: эксперт назвал 2 лучших средства

09:18

"Потеря у оккупантов": ВСУ молниеносно ликвидировали вертолет оккупантов

09:16

Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации: что будет вместо службы

Реклама
08:19

ВСУ держат оборону и продолжают продвигаться на двух направлениях

08:06

Байден дал добро на обучение украинских пилотов на F-16, но руководят процессом не США

07:50

Умер культовый режиссер, король ужастиков

07:31

"Жуть какая-то, чуть окна не выпали": ночью Москву атаковали дроны, гремели взрывыВидео

07:20

Путин будет терроризировать Одессу: астролог Влад Росс назвал самый опасный месяцВидео

06:44

Чем больше мы будем бить по территории РФ, тем веселее будут переговорымнение

06:43

ВСУ совершили рейд на левый берег Херсонщины и прорвали оборону вглубь на 800 метров - ISW

06:27

Карта дня: что предвещает Таро на 9 августа

05:31

Гороскоп на сентябрь 2023 для Овнов: личная жизнь улучшится, а прибыль затормозитВидео

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 9 августа

03:05

"Дикий зверь" грозит ядерной катастрофой: Огрызко назвал сценарий окончания войны

Реклама
02:30

И одежду отстирает, и дом отчистит: как правильно использовать кислородный порошок

01:50

После ссоры с Бекхэмами принц Гарри и Меган Маркл нашли нового звездного друга

01:20

Как ускорить Wi-Fi дома: пять способов сделать работу роутера быстрее

00:29

"Накапливают ракеты": эксперт спрогнозировал тактику россиян ко Дню Независимости Украины

08 августа, вторник
23:44

Латвия до февраля 2024 года усиливает охрану границы с Беларусью

23:06

Подбитый "Оленегорский горняк" отбуксировали: ремонт затянется на годы - СМИ

22:24

"ВСУ прошли первую линию": эксперт раскрыл о мощном продвижении на двух направлениях

21:57

Бунт Пригожина был спецоперацией Путина: Данилов назвал цель Кремля

21:52

Сырский приехал на Купянское направление, где россияне постоянно наступают

21:49

Россия в бешенстве, Украине надо бить по Москве, чтобы усилиться на переговорах – ЗагороднийЭксклюзив

21:31

Среди немыслимых побед цивилизации они приходят из канализации: рецензия на мультфильм "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов"

21:30

"Спасатели кричали, наверное, погибали": в Покровске рассказали детали удара РФВидео

21:23

Почему помидоры чернеют и гниют: подсказки, которые спасут ваш урожай

20:54

Забыла "надеть" лицо: путинстка Долина ужаснула видом без макияжа

20:47

У россиян проблемы с вывозом зерна после ударов Украины

20:20

"Все по райдеру": Козловский с синяком под глазом показал свой блиндаж

19:56

"Спасли 8 человек": ГСЧС завершила спасательную операцию в Покровске

19:50

ВСУ проломили заслоны РФ на юге и зашли на первую линию обороны оккупантов

19:34

Нардеп из "Слуги народа" разоблачен на коррупции: "продавал" землю НААН

19:19

За два месяца до первой годовщины: Тринчер и Волошин разъехались из-за кризиса

Реклама
19:10

Главные результаты саммита в Джиддемнение

18:53

Неизвестная страна выкупила у Бельгии танки Leopard для Украины - СМИ

18:51

Переделанные самолеты и ВПП на трассах: ВСУ создали секретные аэродромы – Bild

18:13

Россия строит большой лагерь "вагнеровцев" вблизи Украины: для чего

18:00

В Украину ворвется холодина: резко похолодает до +9 градусов

17:49

Единственный дипломатический путь окончания войны: Зеленский раскрыл формулу

17:19

Обстановка в Черном море после ударов по флоту РФ изменилась: что произошло

16:58

Минобороны РФ выдало циничное заявление об ударе по Покровску: в ВСУ ответили на ложь

16:52

Контрнаступление ВСУ буксует: на Западе назвали причину и дали тревожный прогноз

16:32

Кому повезет в 2023: до конца года жизнь заиграет новыми красками

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиМода 2023Женские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять