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Хью Джекман показал, какое трогательное поздравление получил от 7-летнего фаната из Одессы

16 октября 2022, 10:15

Актер Хью Джекман и маленький украинский беженец Костя познакомились несколько месяцев назад и даже пообщались с помощью волонтеров видеосвязью.

Джекман, мальчик
Хью Джекман поздравление получил от 7-летнего фаната из Одессы / скриншот из видео, Instagram

Легендарный голливудский актер Хью Джекман, известный по роли мутанта Росомахи (Джеймса Хоулетта), получил трогательное поздравление с 51-м днем рождения от 7-летнего мальчика Кости из Одессы. Об этом сам артист написал на своей странице в социальной сети Instagram.

"В апреле этого года мой друг Костя сбежал из Украины с помощью @unicef#bluedothub. Он в безопасности, здоров и его ждет хорошее будущее. Он сделал мне эту замечательную открытку на день рождения", ‒ написал Джекман.

Актер и маленький украинский беженец познакомились несколько месяцев назад и даже пообщались с помощью волонтеров видеосвязью.

"Поздоровайтесь с моим новым, очень мужественным другом Костей. Ему 7. Лишь несколько часов назад он попал в центр Unicef Blue Dot в Румынии после того, как сбежал из своего дома в Украине. Он нарисовал эту фотографию Росомахи. Очень похож, вам не кажется?" – писал тогда Джекман.

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз на самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

А позднее Делон даже взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

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