Росомаха сильно сдал: болеющий раком Хью Джекман напугал фанатов изнуренным видом

Хью Джекман испугал поклонников постаревшим видом / instagram.com/thehughjackman

Австралийский актер, известный своей ролью Росомахи в серии фильмов о людях-Х, а также лентами вроде Кейт и Лео, Отверженные, Величайший шоумен и Ван Хельсинг, Хью Джекман напугал поклонников своим изможденным внешним видом.

Артист болеет базалиомой, одной из разновидностей рака кожи. Ему дважды удаляли образования с носа - в 2013 и 2014 году. После последней операции Джекман выразил надежду, что теперь он окончательно распрощался с онкологией, и посоветовал фанатам не пренебрегать солнцезащитными средствами.

Тем не менее, недавнее фото, которым актер поделился на своей странице в Instagram, натолкнуло его поклонников на мысль, что болезнь вернулась. На снимке 53-летний Джекман выглядит очень постаревшим, он явно потерял вес, а на его руках выпирают жуткие вены.

Сам актер считает, что выглядит отлично. Вызывающие беспокойство снимки он подписал одним словом: "Свежесть".

Хью Джекман испугал поклонников постаревшим видом / instagram.com/thehughjackman

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Ранее своим опытом преодоления тяжелой болезни поделилась украинская продюсерка Елена Мозговая. Она призналась, что из-за мучительной боли еще год назад задумывалась о самоубийстве.

Также стало известно, что Анастасия Заворотнюк, которая уже три года борется с тяжелой формой онкологии, дважды была на грани жизни и смерти.

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