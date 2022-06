"Издевательство - петь о России": Пол Маккартни поддержал Украину и отказался от Back in the U.S.S.R

Пол Маккартни поддержал Украину и отказался от Back in the U.S.S.R / ua.depositphotos.com и УНИАН

Легенда мировой музыки, бывший бас-гитарист и вокалист группы The Beatles, Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

80-летний легендарный музыкант начал свое выступление хитом The Beatles Can’t Buy Me Love (этой песне недавно исполнилось 58 лет). Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Кроме того, как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

"Было бы издевательством петь веселую рок-н-рольную песню о России. Пол не мог бы с чистой совестью ее исполнять, когда Россия совершила так много преступлений в Украине. Эта песня пользуется огромной популярностью у публики, но учитывая ужасы, разворачивающиеся в Украине, Пол легко на это решился", — сообщают источники.

Напомним, легендарный американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер публично раскритиковал власти Европы за то, что те продолжают сотрудничать со страной-агрессором, Россией.

Также ранее сообщалось о том, что Арнольд Шварценеггер получил вышиванку в подарок от украинца Владислава Кабанца.

Позднее легендарный боксей - Майк Тайсон поддержал Украину публичко. "Железный Майк" был так любезен, что записал короткое видеообращение ко всем украинцам со словами поддержки.

