"Издевательство - петь о России": Пол Маккартни поддержал Украину и отказался от Back in the U.S.S.R

Пол Маккартни как хедлайнер легендарного фестиваля Гластонбери и основатель The Beatles поддержал Украину и отказался от хита Back in the U.S.S.R.
Легенда мировой музыки, бывший бас-гитарист и вокалист группы The Beatles, Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
80-летний легендарный музыкант начал свое выступление хитом The Beatles Can’t Buy Me Love (этой песне недавно исполнилось 58 лет). Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.
Кроме того, как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.
"Было бы издевательством петь веселую рок-н-рольную песню о России. Пол не мог бы с чистой совестью ее исполнять, когда Россия совершила так много преступлений в Украине. Эта песня пользуется огромной популярностью у публики, но учитывая ужасы, разворачивающиеся в Украине, Пол легко на это решился", — сообщают источники.
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Напомним, легендарный американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер публично раскритиковал власти Европы за то, что те продолжают сотрудничать со страной-агрессором, Россией.
Также ранее сообщалось о том, что Арнольд Шварценеггер получил вышиванку в подарок от украинца Владислава Кабанца.
Позднее легендарный боксей - Майк Тайсон поддержал Украину публичко. "Железный Майк" был так любезен, что записал короткое видеообращение ко всем украинцам со словами поддержки.
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