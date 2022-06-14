"Наши руки окровавлены": Щварценеггер обрушился на Европу за сотрудничество с Россией

Арнольд Щварценеггер / коллаж ua.depositphotos.com

Легендарный американский киноартист (звезда франшизы "Терминатор") и бывший губернатор штата Калифорния (США) Арнольд Шварценеггер публично раскритиковал власти Европы за то, что те продолжают сотрудничать со страной-агрессором, Россией. Об этом сообщает портал Deutsche Welle

"1300 ракет, которые Россия выпустила за первые два месяца войны по Украине, стоили 7,7 млрд евро. За это время Европа заплатила россиянам 44 млрд евро за энергоносители. Наши руки окровавлены. Мы должны сделать все, чтобы избавиться от нашей зависимости от ископаемого топлива", – сказал Шварценеггер.

Читайте такжеЗвезда сериала Зачарованные поддержала Украину оригинальным способом

Напомним, ранее сообщалось о том, что Арнольд Шварценеггер получил вышиванку в подарок от украинца Владислава Кабанца.

Уроженец Бучи, Кабанец решил, что Шарценнеггер порадуется, если ему вручить украинскую традиционную одежду в качестве сувенира. Так актеру досталась белая льняная рубаха с белым узором.

До того стало известно, что на весь период украино-российской войны сотрудники Национальной полиции Украины могут носить шевроны с изображением "Хищника" (инопланетного монстра, с которым боролся герой Шварценеггера в фильме-боевике Джона Мактирнана 1987 года).

Другие новости: