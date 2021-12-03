Траур Железного Арни: Шварценеггер потерял близкого человека

Арнольд Шварценеггер потерял друга / instagram.com/schwarzenegger

Актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер поделился с фанатами печальной новостью - ушел из жизни его близкий друг, кумир и наставник Дейв Дрейпер.

Об этом Железный Арни написал в своем Instagram-аккаунте.

"Дейв Дрейпер был источником вдохновения для миллионов людей по всему миру, включая меня. Он был одним из моих кумиров. В Австрии обложка журнала Muscle Builder с его фотографией висела на стене над моей кроватью для мотивации, и когда я увидел его в главной роли в "Не делай волн", я подумал: "Мои мечты возможны". Когда я приехал в Америку и наконец встретил Дейва, я узнал, что его сердце было таким же большим, как и его грудные мышцы. Он даже собрал вручную мою первую мебель, когда я переехал в Санта-Монику, и должен сказать, что он был талантлив. Можете ли вы представить, как встречаетесь со своим кумиром, становитесь его партнером по тренировкам и путешествуете вместе по всему миру? Я был на седьмом небе от счастья. Он был очень приветливым и фантастическим партнером по тренировкам, который всегда вдохновлял всех в спортзале на то, чтобы становиться лучше. Он был удивительным писателем и прекрасным семьянином. Я буду скучать по Блондину-Бомбисту (Blond Bomber - прозвище Дрейпера - прим. редактора), но память о нем всегда будет со мной. Мои мысли с его семьей", - выразил свою скорбь Шварценеггер.

Дейв Дрейпер - актер, писатель и бодибилдер, скончался в возрасте 79 лет. Причина смерти не разглашается, однако его жена Лари отметила, что мужчина ушел из жизни мирно и спокойно, в окружении своих близких.

Дрейпер оказал огромное влияние на мир бодибилдинга, а также на карьеру Арнольда Шварценеггера как культуриста, и как актера. Дейв Дрейпер - дважды обладатель титулов Мистер Мир и Мистер Вселенная.

Реклама

Дейв Дрейпер и Арнольд Шварценеггер/ instagram.com/schwarzenegger

Читайте такжеВнебрачный сын Арнольда Шварценеггера "уделал" папу в рельефности тела

Ранее стало известно, что на дом известного голливудского музыкального продюсера было совершено вооруженное нападение, в результате которого погибла жена "Черного Крестного отца" рок-н-ролла.

Другие интересные новости: