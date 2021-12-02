Голливудского музыкального продюсера и его жену расстреляли в их собственном доме - женщина скончалась

Полиция предполагает, что это могло быть заказное нападение.
Музыкальный и кинопродссер, "Черный Крестный отец" соула и рок-н-ролла Кларенс Авант и его жена стали жертвами грабителей.
Об этом сообщает CNN с отсылкой на шефа полиции Беверли-Хиллз Марка Стейнбрука.
По предварительным данным инцидент произошел 2 декабря. В полицию позвонили соседи продюсера, сообщив, что слышали выстрелы в его доме. Когда патрульные прибыли на место преступления, супругу Аванта, Жаклин, уже забрала скорая помощь. Увы, медики не смогли спасти женщину, и она скончалась от пулевых ранений.
Сам Авант, который во время вооруженного нападения, как и его охранники, также находился в доме, не пострадал.
Шеф полиции Беверли-Хиллз Маркс Стейнбрук предполагает, что проникновение грабителей в дом было не случайным, преступники действовали по наводке, но эта версия пока в разработке.
Кларенс Авант - один из тех, кто стоял у истоков музыки R&B и соула. За свои заслуги продюссер получил звезду на Голливудской Аллее славы, и также в мае 2021 года был включен в Зал славы рок-н-ролла. Жаклин 'Джеки' Авант была известной меценаткой и занималась благотворительностью. Кларенс и Джеки были в браке с 1967 года.
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