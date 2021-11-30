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Украинская актриса снимется в сериале по Звездным войнам от Disney+

30 ноября 2021, 13:08
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Голливудская карьера Иванны Сахно на подъеме.

Иванна Сахно сыграет в продолжении Звездных войн / instagram.com/ivannasakhno

Украинская актриса Иванна Сахно сыграет в спин-оффе Звездных войн от студии Disney+.

Об этом сообщает издание Deadline. Вместе с актрисами Наташей Лю Бордиццо и Розарио Доусон Сахно снимется в сериале Звездные войны: Асока.

Картина представляет собой один из трех спин-ффов сериала Мандалорец, и будет посвящена персонажу Асоки Тано - падавану-джедаю Энакина Скайуокера и главной героине анимационного фильма Звездные войны: Войны клонов.

Съемки сериала с Сахно начнутся в марте 2022 года.

Иванна Сахно успешно снимается в Голливуде с 15 лет, после переезда с семьей в Лос-Анджелес. Среди самых значимых киноработ девушки роли в фильмах Тихоокеанский рубеж: Восстание и Шпион, который меня кинул.

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Ранее британский певец Эд Ширан выразил свое мнение об Украине после съемок нового клипа в Киеве.

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