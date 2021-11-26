Всемирно известный британский певец Эд Ширан посетил Киев и выразил восхищение Украиной

Эд Ширан посетил Киев для съемок нового клипа / instagram.com/teddysphotos

Британский певец и музыкант Эд Ширан посетил Украину для съемок нового клипа. В стране он пробыл минимум три ночи, и отметил, что Киев ему пришелся по душе.

Ширан поделился кадром со съемок нового клипа на своей странице в Instagram.Одной из выбранных локаций оказался двор механико-математического факультета КНУ.

Подробности о новом клипе пока держатся в тайне, но фанаты уже мечтают увидеть родные пейзажи в видеоролике всемирно известного музыканта.

Певец поблагодарил город за гостеприимство, и отметил, что Украина - прекрасная страна.

"Спасибо, что принял нас, Киев. Три ночи съемок в вашем прекрасном городе. Украина чудесна", - подписал фото музыкант.

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Фото, сделанное в Киеве во время съемок нового клипа Эда Ширана / instagram.com/teddysphotos

Поклонники Ширана остались в приятном удивлении, что их кумир выбрал столицу нашей страны для съемок нового клипа, и уже ожидают выхода ролика в свет:

"Не могу дождаться, чтобы увидеть, что вы успели отснять в нашем прекрасном городе. Киев и Украина любят вас ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️"

"Ночные съемки? Для нас готовят что-то интересненькое?❤️"

"Предновогодний подарок?"

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