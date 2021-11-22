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Ким Кардашьян спасла 130 афганских девушек от режимаТалибана

22 ноября 2021, 15:33
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Благодаря помощи светской львицы им удалось сбежать в Лондон.

Ким Кардашьян помогла афганским спортсменкам бежать от талибов / instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян помогла 30 афганским спортсменкам избежать жестокой расправы - сообщает Associated Press.

Женщины, которые занимаются спортом, воспринимаются в захваченном талибами Афганистане, как злостный акт неповиновения. Спортсменки опасаются за свои жизни, их родных преследуют, а дома сжигают.

Членам афганской женской юношеской футбольной команды вместе с семьями удалось сбежать в Пакистан, но и там девушки не были в безопасности, и не могли покинуть страну.

Раввин и основатель некоммерческой организации Цедек Моше Маргареттен, при поддержке Британской футбольной ассоциации, обратился за помощью в эвакуации афганских спортсменок к светской львице Ким Кардашьян. Она полностью профинансировала оформление необходимых документов и перелет девушек и их семей в Лондон, где они смогут начать новую жизнь.

Всего, благодаря поддержке Кардашьян, было спасено 130 человек: 30 футболисток и их родные.

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"Благодарен Богу, что Афганская национальная женская молодежная команда благополучно прибыла в Лондон после, того, как им пришлось бояться за свои жизни так долго. Спасибо Ким Кардашьян за финансирование этого полета. Молюсь о том, чтобы другие научились у вас щедрости и помощи афганцам из группы высокого риска", - написал в Твиттере Маргареттен.

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