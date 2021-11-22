"Это был осознанный хейт в мою сторону": Виктория Смеюха обвинила Каминскую в физическом насилии

Скандал с НеАнгелами продолжается / instagram.com/neangely.official

Группа НеАнгелы прекратила свое существование весной 2021 года, а накал страстей между бывшими участницами Славой Каминской и Викторией Смеюхой не может улечься до сих пор.

Масла в огонь подлил случай с тортом с изображением Каминской, который разрезала Смеюха. "Рыженькая из НеАнгелов" углядела в этом угрозу и неуважение к своей личности и совместному творчеству артисток.

В ответ на возмущения Каминской, Смеюха в интервью для Зіркового шляху решила рассказать свою историю и раз и навсегда поставить точку в конфликте НеАнгелов.

"Мне хотелось об этом молчать, потому что я сильно любила своего зрителя, сильно любила то, чем я занималась, и очень сильно уважаю Юрия Никитина за то, что он создал такой проект. Поэтому мне не хотелось ни его подводить, ни подводить наш коллектив", - поделилась певица.

Теперь, когда она больше не связана моральными обязательствами с группой, артистка заговорила открыто. За 15 лет сотрудничества с Каминской в сторону "черненькой из НеАнгелов" было постоянное психологическое и физическое насилие: "Это ее жизненная позиция: шутить надо мной, глумиться, ерничать, подкалывать, булить. Это был осознанный хейт в мою сторону. ... Были и рукоприкладства, и вырванные волосы".

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Виктория Смеюха отметила, что давно простила коллегу, что любит и уважает ее, а всю грязь, которая скрывалась за сверкающей обложкой НеАнгелов, она очень хочет оставить позади.

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