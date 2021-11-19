Станислав Садальский показал новые фото Анастасии Заворотнюк

Садальский показал новые фото Заворотнюк / instagram.com/a_zavorotnyuk

Актриса Анастасия Заворотнюк с 2019 года не появляется на публике. У артистки диагностирована опухоль мозга, она проходит длительное лечение.

За время "отсутствия" актрисы на экранах, вышло несколько проектов, которые были сняты до болезни певицы.

Недавно коллега Заворотнюк, актер Станислав Садальский, поделился радостной новостью: еще один фильм с ее участием наконец появится на больших экранах!

Речь идет о киноленте режиссера Владимира Устюгова Семейка Триллера. Съемки начались еще в 2016 году (за три года до болезни Заворотнюк), но, по различным причинам, проект положили на полку.

Сейчас фильму решили дать новую жизнь. Станислав Садальский, который играет одну из главных ролей в доброй новогодней сказке, назвал это чудом. В честь этого актер решил поделиться кадрами из предстоящей премьеры:

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Кадры из фильма Семейка Триллера с Анастасией Заворотнюк/ instagram.com/stassadal

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Ранее стало известно о смерти советской актрисы - звезды фильмов Гайдая и Рязанова.

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