УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Станислав Садальский показал новые фото Анастасии Заворотнюк

19 ноября 2021, 19:25
Прослушать новость
Остановить

Актер рассказал о чудесной новогодней сказке.

Садальский показал новые фото Заворотнюк / instagram.com/a_zavorotnyuk

Актриса Анастасия Заворотнюк с 2019 года не появляется на публике. У артистки диагностирована опухоль мозга, она проходит длительное лечение.

За время "отсутствия" актрисы на экранах, вышло несколько проектов, которые были сняты до болезни певицы.

Недавно коллега Заворотнюк, актер Станислав Садальский, поделился радостной новостью: еще один фильм с ее участием наконец появится на больших экранах!

Речь идет о киноленте режиссера Владимира Устюгова Семейка Триллера. Съемки начались еще в 2016 году (за три года до болезни Заворотнюк), но, по различным причинам, проект положили на полку.

Сейчас фильму решили дать новую жизнь. Станислав Садальский, который играет одну из главных ролей в доброй новогодней сказке, назвал это чудом. В честь этого актер решил поделиться кадрами из предстоящей премьеры:

Реклама
Кадры из фильма Семейка Триллера с Анастасией Заворотнюк/ instagram.com/stassadal

Читайте такжеОбгорело лицо, грудь и сгорели волосы: Хлебникову после пожара удалось узнать только родным

Ранее стало известно о смерти советской актрисы - звезды фильмов Гайдая и Рязанова.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Станислав Садальский показал новые фото Анастасии Заворотнюк». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Славянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастьеСлавянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастье Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий бракГороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год ТиграКак украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграВ чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного Тигра Кардиолог назвал продукты, которые могут спровоцировать появление тромбовКардиолог назвал продукты, которые могут спровоцировать появление тромбов
19:35

Путин захотел унизить Европу, и ему это удалось

19:28

Украина закупила вакцину от несуществующей эпидемии на 30 миллионов

19:25

Станислав Садальский показал новые фото Анастасии Заворотнюк

19:14

Наблюдала, как бабушка истекала кровью: продавщица в Харькове поплатилась за свои безразличиеВидео

19:13

Лукашенко признался в том, что силовики избивали активистов

Реклама
19:07

Гороскоп на завтра 20 ноября 2021: Овнам – потери, Стрельцам – вероятность измен, Водолеям - обманВидео

18:59

Иван Яковина. Как демократы потеряют АмерикуВидеоблоги

18:58

Риск прорыва из Беларуси: Украина усилила границу авиацией, спецтехникой и патрулямиВидео

18:45

Ушла из жизни советская актриса - звезда фильмов Гайдая и Рязанова

18:40

В Сумской области произошел разлив нефти из-за аварии

18:38

В Киеве педагога, которая защищала от избиения мальчика с инвалидностью, уволили из школы

18:25

Славянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастье

18:18

В моду на зиму 2022 пришли теплые свитера несказанной красоты, в которых зима пройдет незаметноФотоВидео

18:00

Киев возвращается с дистанционки: главное условие отмены локдауна в школахВидео

18:00

Магнитные бури в декабре 2021: календарь самых опасных днейВидео

17:59

ДТП в Харькове: 16-летний Николай Харьковский признал свою винуВидео

17:37

Оля Полякова рассказала, как "разорила" мужа-миллионера: "Мы только на меня тратили"

17:37

Джо Байден передает свои полномочия вице-президенту США: в Белом доме сообщили подробности

17:30

"Запустим сотни спутников": для чего Стив Возняк будет исследовать космический мусор

17:26

Гопак для Жана Беленюка и мир без соцсетей: о чем будут шутить в новом Вечернем Квартале и Женском Квартале

Реклама
17:19

Войска РФ у границ Украины: в США предупредили Кремль о жестком ответе на новую агрессиюВидео

17:15

Полигон для спамеров. Почему украинцы вынуждены терпеть кибератаки мошенников

17:07

Приметы на 20 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:03

"Не могу есть в надетой маске": украинец устроил перекус на вокзале и чуть не нарвался на штрафВидео

16:51

Постковидный синдром: в Минздраве рассказали, как вернуться к привычной жизни после COVID-19Видео

16:48

"Большая стройка" Зеленского сшивает Сумскую, Черниговскую и Киевскую области европейской дорогой

16:40

Нелегалы внезапно исчезли с границы: в Польше объяснили, что происходит в БеларусиВидео

16:36

Почему в "Дии" исчезают и не создаются COVID-сертификаты: ответ чиновников

16:14

ДТП с Инфинити в Харькове: мать 16-летнего подростка дала первый комментарийВидео

15:58

В Харькове пенсионерка упала в магазине и разбила голову: немая реакция продавщицы шокировала сетьВидео

15:44

Путин – не президент для США после 2024 года: в Кремле разразились ответом на инициативу в Конгрессе

15:40

Страховые компании стали больше платить по полисам медстрахования новости компании

15:39

"Посягает на Крым и Донбасс": у Лаврова снова "пригорело" из-за УкраиныВидео

15:30

Президенту Болгарии в Евросоюзе ответили, кому на самом деле принадлежит Крым

15:10

Бустерная COVID-вакцинация стартует после прививки 60% украинцев - ЛяшкоВидео

15:01

Наглая дипломатия Кремля: почему нервничает Москва и зачем обнародовала дипломатическую перепискумнение

14:54

"Могу быть у тебя первым": во Львове таксист цеплялся к несовершеннолетней пассажирке

14:51

Тысяча от Зеленского: Шмыгаль пояснил, как вакцинированные жители сел и пенсионеры получат деньгиВидео

14:49

Федору Добронравову повторно не запрещали въезд в Украину - СБУ

14:46

Выход РФ из "Минска" и контрудар Запада: Украина заявила о тотальной лжи Москвы по Донбассу

Реклама
14:41

Обгорело лицо, грудь и сгорели волосы: Хлебникову после пожара удалось узнать только родным

14:39

НКРЭКУ не замечает нарушений требований нормативных актов в деятельности Оператора ГТС - эксперт

14:27

Непривитых назвали "вирусными бомбами": в Европе опасаются пятой волны COVID-19

14:20

Маска лучше всего защищает от распространения COVID-19 – новое исследование ученых

14:04

Ведущая Орла и Решки объявила о беременности

14:03

"Неполный литр - 30 гривен": в Украине цены на молоко бьют новые рекордыВидео

13:49

Расчлененка в Киеве: копы задержали вероятного убийцу, распилившего тело жертвыВидео

13:46

В НАТО допустили перемещение американского ядерного оружия ближе к границам УкраиныВидео

13:16

Анастасия Приходько в прозрачном халатике соблазнительно показала свои таланты

13:15

В МИД выдвинули жесткое требование президенту Болгарии после его скандальных слов о Крыме

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять