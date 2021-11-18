Проклятье Ночного дозора: ТОП-6 загадочных смертей и несчастий актеров

Ночной и Дневной Дозоры считают проклятыми фильмами / imdb.com

Некоторые фильмы запоминаются не только занимательным сюжетом и великолепной актерской игрой. Существуют так называемые "проклятые фильмы", вроде Ворона, Ребенка Розмари или Мастера и Маргариты, актеров и съемочную группу которых буквально преследуют несчастья.

В круг проклятых фильмов причисляют и Дозоры. Многие актеры, исполнявшие роли в Ночном и Дневном Дозорах уже скончались, а выжившие страдают от мистических совпадений и горестей.

Жанна Фриске

Жанна Фриске ушла из жизни в 40 лет от глиобластомы / instagram.com/friske_natalia

6 лет прошло со смерти Жанны Фриске, и 6 лет ни близкие, ни фанаты певицы не могут поверить в происходящее. Слишком молода для рака, Слишком молода, чтобы умирать. Поклонники версии о проклятье Дозоров видят в гибели Фриске дурной знак.

Константин Хабенский

Константин Хабенский после съемок в Дозорах потерял жену / instagram.com/khabensky_fund

Антон Городецкий, роль которого принесла Хабенскому славу и международную известность, увы, не принес своему воплотителю счастья. Спустя четыре года после съемок Ночного дозора актер потерял жену. Женщина скончалась от опухоли мозга. Так же, как Жанна Фриске.

Римма Маркова

Римма Маркова верила в проклятье Дозоров / Скриншот

Актриса в Ночном дозоре сыграла злую ведьму, и до конца своих дней верила, что все несчастья и проблемы со здоровьем ей принес именно этот фильм. К тому же до Марковой от этой роли отказались другие претендентки именно из-за страха проклятия.

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Алексей Маклаков

Алексей Маклаков потерял близкого человека и пострадал сам / instagram.com/alexeymaklakov_official

Актер лишился матери во время съемок Ночного дозора. А вскорости после премьеры фильма в больницу попал и сам Маклаков - с сердечным приступом. Актер предполагает, что виной всему - силы, которые создатели и актеры Дозоров могли потревожить своей работой.

Валерий Золотухин

Золотухину поставили тот же диагноз, что и Фриске / imdb.com

Сыгравший старого вампира Золотухин в приметы, дескать фильмы про нечисть притягивают болезни и смерти, не верил. А от проклятия Дозоров отмахивался. Однако спустя несколько лет скончался от той же формы опухоли мозга, что была у Фриске.

Игорь Савочкин

Игорь Савочкин - еще одна жертва проклятия Дозоров / Pravda Komsomolskaya

Обстоятельства смерти Игоря Савочкина пока остаются загадкой, но сам факт кончины актера вызывает подозрения - его уход был достаточно внезапным.

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Ранее стало известно о смерти актера из сериала Кости Хита Фримена. Ему был всего 41 год.

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