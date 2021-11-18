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Проклятье Ночного дозора: ТОП-6 загадочных смертей и несчастий актеров

18 ноября 2021, 15:58

Вместе со славой в их дом постучалась беда.

Ночной и Дневной Дозоры считают проклятыми фильмами / imdb.com

Некоторые фильмы запоминаются не только занимательным сюжетом и великолепной актерской игрой. Существуют так называемые "проклятые фильмы", вроде Ворона, Ребенка Розмари или Мастера и Маргариты, актеров и съемочную группу которых буквально преследуют несчастья.

В круг проклятых фильмов причисляют и Дозоры. Многие актеры, исполнявшие роли в Ночном и Дневном Дозорах уже скончались, а выжившие страдают от мистических совпадений и горестей.

  • Жанна Фриске

Жанна Фриске ушла из жизни в 40 лет от глиобластомы / instagram.com/friske_natalia

6 лет прошло со смерти Жанны Фриске, и 6 лет ни близкие, ни фанаты певицы не могут поверить в происходящее. Слишком молода для рака, Слишком молода, чтобы умирать. Поклонники версии о проклятье Дозоров видят в гибели Фриске дурной знак.

  • Константин Хабенский

Константин Хабенский после съемок в Дозорах потерял жену / instagram.com/khabensky_fund

Антон Городецкий, роль которого принесла Хабенскому славу и международную известность, увы, не принес своему воплотителю счастья. Спустя четыре года после съемок Ночного дозора актер потерял жену. Женщина скончалась от опухоли мозга. Так же, как Жанна Фриске.

  • Римма Маркова

Римма Маркова верила в проклятье Дозоров / Скриншот

Актриса в Ночном дозоре сыграла злую ведьму, и до конца своих дней верила, что все несчастья и проблемы со здоровьем ей принес именно этот фильм. К тому же до Марковой от этой роли отказались другие претендентки именно из-за страха проклятия.

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  • Алексей Маклаков

Алексей Маклаков потерял близкого человека и пострадал сам / instagram.com/alexeymaklakov_official

Актер лишился матери во время съемок Ночного дозора. А вскорости после премьеры фильма в больницу попал и сам Маклаков - с сердечным приступом. Актер предполагает, что виной всему - силы, которые создатели и актеры Дозоров могли потревожить своей работой.

  • Валерий Золотухин

Золотухину поставили тот же диагноз, что и Фриске / imdb.com

Сыгравший старого вампира Золотухин в приметы, дескать фильмы про нечисть притягивают болезни и смерти, не верил. А от проклятия Дозоров отмахивался. Однако спустя несколько лет скончался от той же формы опухоли мозга, что была у Фриске.

  • Игорь Савочкин

Игорь Савочкин - еще одна жертва проклятия Дозоров / Pravda Komsomolskaya

Обстоятельства смерти Игоря Савочкина пока остаются загадкой, но сам факт кончины актера вызывает подозрения - его уход был достаточно внезапным.

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Ранее стало известно о смерти актера из сериала Кости Хита Фримена. Ему был всего 41 год.

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