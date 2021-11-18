Убийство Алеком Болдуином украинки Хатчинс: в сценарии фильма не было эпизода со стрельбой

Алек Болдуин случайно застрелил украинку Галину Хатчинс / Reuters

Появились новые подробности со съемок фильма Ржавчина, во время которых американский актер Алек Болдуин застрелил опереатора-постановщика из Украины Галину Хатчинс. Оказалось, что в сценарии фильма не было эпизода со стрельбой из пистолета.

Помощник режиссера по сценарию фильма Ржавчина Мэми Митчелл подала иск против Алека Болдуина, продюсера фильма и техника по оружию, передает BBC News.

Митчелл позвонила в полицию после съемок и рассказала, что в тот день камеры должны были снимать "кровавое пятно на плече" актера и его фигуру "по мере того, как он тянулся к кобуре, чтобы достать револьвер".

"В сценарии ничего не говорилось о том, что Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия", - утверждает Митчелл.

Данную информацию пока что Алек Болдуин не комментировал.

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Полиция продолжает расследовать стрельбу на съемочной площадке фильма Ржавчина, которая произошла 21 октября. Пока не было выдвинуто никаких обвинений.

Как сообщал Главред, ранее глава отдела освещения киноленты Ржавчина Сергей Светной подал в суд на звезду Голливуда Алека Болдуина и других членов команды.

В иске украинца говорится, что халатность ответчиков вызвала у светооператора "сильное эмоциональное расстройство", которое будет преследовать его.

Светной добавил, что Хатчинс была его близкой подругой, а пуля, которая стала смертельной для украинки, чуть не попала и в него. Кроме того, именно Сергей держал раненую Галину за голову, когда она умирала.

Алек Болдуин случайно застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинс

Трагедия на съемочной площадке произошла в американском штате Нью-Мексико 21 октября.

Кинооператор Галина Хатчинс получила сквозное ранение груди. На съемочной площадке на ранчо Bonanza Creek Ranch также пострадал режиссер Джоэл Соуза.

Алек Болдуин после случайного убийства украинки заявил, что его сердце разбито, однако он сотрудничает с правоохранителями, пытаясь выяснить все детали произошедшего. Полиция не предъявила актеру обвинений в убийстве украинки.

В компании фильма утверждают, что пистолет был заряжен холостыми патронами и не был боевым, а пуля, предположительно, разорвалась в стволе. Таким образом разлетевшимися осколками ранило 42-летнего оператора Галину Хатчинс, которая позже скончалась в больнице, и 48-летнего режиссера Джоэла Соуза, которого уже выписали из больницы.

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