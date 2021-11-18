УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Убийство Алеком Болдуином украинки Хатчинс: в сценарии фильма не было эпизода со стрельбой

18 ноября 2021, 09:37
Прослушать новость
Остановить

В тот день камеры должны были снимать "кровавое пятно на плече" актера и его фигуру, когда он тянется к кобуре, утверждает помощник режиссера Мэми Митчелл.

Болдуин
Алек Болдуин случайно застрелил украинку Галину Хатчинс / Reuters

Появились новые подробности со съемок фильма Ржавчина, во время которых американский актер Алек Болдуин застрелил опереатора-постановщика из Украины Галину Хатчинс. Оказалось, что в сценарии фильма не было эпизода со стрельбой из пистолета.

Помощник режиссера по сценарию фильма Ржавчина Мэми Митчелл подала иск против Алека Болдуина, продюсера фильма и техника по оружию, передает BBC News.

Митчелл позвонила в полицию после съемок и рассказала, что в тот день камеры должны были снимать "кровавое пятно на плече" актера и его фигуру "по мере того, как он тянулся к кобуре, чтобы достать револьвер".

"В сценарии ничего не говорилось о том, что Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия", - утверждает Митчелл.

Данную информацию пока что Алек Болдуин не комментировал.

Реклама

Полиция продолжает расследовать стрельбу на съемочной площадке фильма Ржавчина, которая произошла 21 октября. Пока не было выдвинуто никаких обвинений.

Как сообщал Главред, ранее глава отдела освещения киноленты Ржавчина Сергей Светной подал в суд на звезду Голливуда Алека Болдуина и других членов команды.

В иске украинца говорится, что халатность ответчиков вызвала у светооператора "сильное эмоциональное расстройство", которое будет преследовать его.

Светной добавил, что Хатчинс была его близкой подругой, а пуля, которая стала смертельной для украинки, чуть не попала и в него. Кроме того, именно Сергей держал раненую Галину за голову, когда она умирала.

Алек Болдуин случайно застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинс

Трагедия на съемочной площадке произошла в американском штате Нью-Мексико 21 октября.

Кинооператор Галина Хатчинс получила сквозное ранение груди. На съемочной площадке на ранчо Bonanza Creek Ranch также пострадал режиссер Джоэл Соуза.

Алек Болдуин после случайного убийства украинки заявил, что его сердце разбито, однако он сотрудничает с правоохранителями, пытаясь выяснить все детали произошедшего. Полиция не предъявила актеру обвинений в убийстве украинки.

В компании фильма утверждают, что пистолет был заряжен холостыми патронами и не был боевым, а пуля, предположительно, разорвалась в стволе. Таким образом разлетевшимися осколками ранило 42-летнего оператора Галину Хатчинс, которая позже скончалась в больнице, и 48-летнего режиссера Джоэла Соуза, которого уже выписали из больницы.

Читайте также:

viber
Сейчас вы просматриваете новость «Убийство Алеком Болдуином украинки Хатчинс: в сценарии фильма не было эпизода со стрельбой». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самый вкусный салат на Новый год 2022: готовить 15 минутСамый вкусный салат на Новый год 2022: готовить 15 минут 2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать Заморозит и засыплет снегом: украинцам дали ледяной прогноз и назвали срокиЗаморозит и засыплет снегом: украинцам дали ледяной прогноз и назвали сроки Светлана Лобода в бикини засветила свою "рабочую сторону"Светлана Лобода в бикини засветила свою "рабочую сторону" Врач Комаровский назвал самое опасное для здоровья мясо: огромный риск для взрослых и детейВрач Комаровский назвал самое опасное для здоровья мясо: огромный риск для взрослых и детей
09:37

Убийство Алеком Болдуином украинки Хатчинс: в сценарии фильма не было эпизода со стрельбой

09:17

Власти зашли в Интернет и нашли 210 тысяч сообщений о подделке COVID-сертификатовВидео

09:14

День ангела в декабре по церковному календарю: именинники месяца

08:54

В моду на зиму 2022 пришли теплые свитера несказанной красоты, в которых зима пройдет незаметноФотоВидео

08:26

Удар по СП-2, авиация и корабли в Черном море: Кулеба назвал план Украины и Запада в борьбе с РФВидео

Реклама
08:23

Коронавирус в Украине 18 ноября: более 20 тысяч новых случаев COVID-19 и 752 смерти за сутки

07:58

Врач развенчал популярный миф о COVID-19 у детей

07:55

Помощи ждать не стоит: почему в случае наступления России Украина останется однамнение

07:43

Гороскоп на сегодня 18 ноября 2021: Весам – долги, Стрельцам – семейные проблемыВидео

07:27

Морозы в -30 придут внезапно: синоптик уточнил прогноз погоды на зиму в Украине

07:10

Новые маневры войск РФ на Донбассе и у границ Украины: эксперт раскрыл планы Москвы и назвал срокиВидео

06:52

Запуск Северного потока-2 могут отложить до августа 2022 года – ReutersВидео

06:10

Очередное надувательство власти: как "Вовина тысяча" только обозлит украинцевмнение

05:28

Россия будет атаковать Украину не только на Донбассе: эксперт назвал сценарий агрессии КремляВидео

05:05

Кардиолог назвал продукты, которые могут спровоцировать появление тромбов

04:30

Обнаженная рекордсменка по самым большим скулам показала миру свою новую грудьВидео

04:10

Приметы на 18 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

03:48

Убьет больше людей, чем COVID-19: ученые предсказали появление новой суперболезниВидео

03:45

Больше шансов выжить: выяснилась связь между приемом антидепрессантов и летальным исходом от COVID-19

02:33

Могут ли водителей оштрафовать за неисправные габариты: ответ юристаВидео

Реклама
01:37

Медик назвал неожиданную причину высокого давления

01:28

Раскрыта заоблачная стоимость улыбки ПримадонныВидео

00:40

В ухе мужчины угнездился червьВидео

17 ноября, среда
23:57

Сборная Украины по футболу официально получила нового тренераВидео

23:27

Сергей Поярков на внедорожнике мчался на красный свет и угодил в ДТП

23:16

Чем опасная домашняя консервация - ответ врача

22:58

Самые вкусные пирожки из лаваша с сыром и зеленью: готовить всего 15 минутВидео

22:50

Миграционный кризис: Зеленский попросил помощи у Евросоюза

22:21

Синоптики предупредили украинцев об ухудшении погодыВидео

22:03

В Минкульте подсчитали, на что хватит "тысячи от Зеленского"

21:58

Чем опасные оливки - комментарий фитнес-тренера

21:33

Коронавирус в основном поражает бедных людей - ВОЗ

21:10

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в полнолуние и лунное затмение 19 ноябряВидео

21:03

Лукашенко выдвинул Меркель жесткий ультиматум из-за мигрантов

20:56

В Украине появился первый кабинет анонимной вакцинации: для чего он нуженВидео

20:52

Танцы со звездами 8 сезон 12 эфир: вновь на паркете Димопулос и Мишина, и неожиданный дебют

20:38

16-летнюю девочку за несколько лет изнасиловали 400 мужчин и родной отецВидео

20:35

Генасамблея ООН одобрила важную резолюцию по КрымуВидео

20:27

В Польше пьяный украинец устроил масштабное ДТПВидео

20:09

Северный поток в этом году не запустят - СМИ выяснили причинуВидео

Реклама
20:06

Проезд в Киеве до 20 гривен повышать не будут - КличкоВидео

20:00

Зачем киевлян пугают проездом в транспорте по 20 гривенмнение

19:54

Дети умоляли копов о помощи: на Черниговщине мужчина на глазах у собственных чад убил матьВидео

19:42

Bellingcat обнародовала первую часть расследования о "вагнеровцах"Видео

19:36

Дмитрий Комаров показал своих двойняшек: "Лучший подарок!"

19:34

Впервые в истории: Украина начала покупать огурцы в России

19:33

Гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака: кому больше всего повезет в год Тигра

19:20

Тут будет ад: насколько вероятно вторжение России в Украину зимоймнение

19:13

Минздрав изменил правила госпитализации пациентов с коронавирусом: что новогоВидео

19:10

Украина изменяет правила карантина: кого и когда это коснетсяВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять