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Известному рок-музыканту выстрелили в лицо в Москве

15 ноября 2021, 15:28
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Пострадавший защищал свою жену от хулигана.

Музыкант Антон Якомульский получил ожоги глаз / instagram.com/yakomulsky

На бывшего барабанщика и сооснователя группы Ногу Свело! Антона Якомульского в Москве было совершено нападение.

По словам самого музыканта, к его супруге на улице пристал какой-то человек, мужчина вступился, за что и получил выстрел в лицо из газового пистолета: "Какой-то идиот наехал на мою жену. Заступился. Получил выстрел в лицо из газового пистолета. Неприятно. Полиция, скорая, всё по полной. Вот это рок-н- ролл".

Более комментариев Якомульский о нападении не давал. В сообщении к РБК он отметил, что инцидент действительно произошел, но подробностей не будет, он с женой находится дома, чувствует себя сносно.

Нападение произошло в Москве, в ночь на 14 ноября. Увечья получил не только музыкант, но и его супруга.

Предварительный диагноз: химический ожог глаз первой и второй степени.

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В Москве напали на музыканта Антона Якомульского / instagram.com/yakomulsky

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