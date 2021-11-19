Федору Добронравову повторно не запрещали въезд в Украину - СБУ

Творческая деятельность Добронравова официально разрешена на территории Украины / instagram.com/dobronravov.fedor

Российский актер и звезда сериала Сваты Федор Добронравов имеет право на въезд и гастроли на территории Украины.

Українські новини опубликовали ответ на запрос в СБУ, согласно которому, актеру, после исключения из "черного списка" Минкульта в 2019, повторно не запрещали въезд на территорию Украины.

"Информция насчет запрета въезда в Украину упомянутому Вами актеру и внесения его в перечень личностей, создающих угрозу национальной безопасности Украины, Министерства культуры и информационной политики в Службе безопасности Украины отсутствует", - говорится в документе.

Также в ответе на запрос отмечают, что криминальные производства за указанными в запросе обстоятельствами (высказывания Добронравова о правомерности аннексии Крыма - прим. редактора) следственными органами безопасности не расследовались и не расследуются.

Творческая деятельность актера официально разрешена на территории Украины.

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Ранее Татьяна Кравченко, исполнительница роли Валентины Будько в сериале Сваты, рассказала, как влюбилась и пыталась соблазнить Федора Добронравова.

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