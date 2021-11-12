Звезда Сватов снялась в необычном ретро-образе: "Бурда-1988 год"

Татьяна Кравченко и Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina

Звезда Сватов актриса Анна Кошмал мастерски справляется с любыми перевоплощениями. И выглядит в них так натурально, будто "живет" каждой ролью.

К примеру, фотосессия Кошмал в стиле ретро (как иронично подметил один из поклонников актрисы, в стиле журнала мод Бурда за 1988 год) получилась крайне органичной.

Девушка позировала в бирюзовом двубортном пиджаке с подплечниками, белых свободных брюках из легкой ткани и массивных серьгах.

Волосы Кошмал были собраны в строгую укладку, макияж выдержан в общем стиле фото. В таком виде артистка вполне могла бы сойти за супругу какого-нибудь богатого воротилы.

Хоть подобный стиль актрисе "вживую" застать не удалось (Анна Кошмал родилась в 1994 году, когда мода уже изменилась), ей удивительно тонко удалось передать настроение и дух того времени.

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Анна Кошмал в образе модели для советского журнала мод/ instagram.com/smorkovkina

Фанаты Кошмал остались в восторге от такого выбора образа:

"Тебе безумно идет этот образ❤️"

"Красота! Очень атмосферные фото❤️"

"Очень впечатляющие фото. Женственна. А носик тот же. Милота :)"

"Волшебная женщина"

"Инфаркт нам, мужикам, обеспечен".

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Ранее стало известно, какого важного персонажа не будет в финальном сезоне Сватов.

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