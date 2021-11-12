В фате и топлес: протеже Вакарчука сверкнула чувственной наготой

Кристина Соловий снялась для альбома обнаженной / instagram.com/soloviyka

Украинская певица и участница проекта Голос страны Кристина Соловий в начале осени заявила, что устала быть хорошей девочкой. Тогда, чтобы доказать это, девушка снялась для украинского Playboy.

Очевидно, это был не просто детский бунт, а презентация нового амплуа девушки. Ведь в социальных сетях появилось фото весьма пикантного содержания, на котором Соловий позирует практически обнаженной.

Этот кадр - промо-обложка к новому альбому певицы под названием Rosa Ventorum II.

На нем певица позирует, сидя на деревянном подобии табурета, в розовой поразительно длинной фате. Больше, кроме атласных трусиков с завышенной талией, на Соловий ничего не надето.

Обнаженную грудь артистка стыдливо прикрывает руками, а кожа девушки будто светится каким-то потусторонним сиянием.

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Кристина Соловий в фате и топлес / instagram.com/soloviyka

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Ранее сменой амплуа поразила другая певица - Настя Каменских. Для съемок шоу Маска она примерила образ в стиле Ким Кардашьян.

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