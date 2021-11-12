С четвертой попытки: 40-летняя Пэрис Хилтон впервые вышла замуж

Закоренелая холостячка все же обрела свое счастье в браке.
Американская светская львица Пэрис Хилтон наконец вышла замуж! Это первый брак 40-летней селебрити.
Но далеко не первая помолвка. Пэрис Хилтон была обручена трижды: с Джейсоном Шо, с греческим богачом Перисом Латсисом и актером Крисом Зилкой.
Но лишь Картер Реум - американский бизнесмен, смог укротить лошадку Пэрис и довести дело до конца. С будущим мужем платиновая блондинка начала встречаться в 2019 году, а в феврале 2021 году состоялась их помолвка.
Как и Пэрис, Картер из богатой семьи бизнесменов. Владеет венчурной компанией M13 Investments. С Хилтон он был знаком более 15 лет до начала романтических отношений.
Свадебная церемония Хилтон и Реума состоялась в Лос-Анджелесе, в поместье Бэль-Эйр. Праздничные гуляния будут продолжаться 3 дня и 3 ночи.
Замужество - важный шаг в жизни Пэрис Хилтон. Девушка, известная своими эпатажными выходками и разгульным образом жизни, давно решила остепениться, и теперь создает настоящую семью. Дальше в планах Хилтон - обзавестись потомством.
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