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Новый Холостяк 12 сезона: что известно о красавчике из Майами

10 ноября 2021, 20:55
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Родился Алекс во Львове, но сейчас живет в США.

Новым героем шоу Холостяк стал Алекс Топольский/ instagram.com/alexander_topolsky/

Телеканал СТБ объявил имя главного героя 12-го сезона проекта "Холостяк". Им стал 32-летний украинец Алекс Топольский.

Родился и вырос он во Львове. В 2006-2010 годах учился менеджменту во Львовском институте менеджмента.

Семь лет назад Алекс переехал жить в США

"С юных лет амбиции будущего Холостяка были очень смелыми. Он всегда верил, что сумеет добиться успеха в одиночку, и сразу после окончания университета переехал в США строить карьеру. Его путь к мечте не был легким: Алексу пришлось испытать все "прелести" жизни эмигранта, изменить несколько городов и видов деятельности. Однако все трудности только закалили характер Холостяка и убедили его в том, что он на правильном пути", — говорится в подписи о мужчине на аккаунт-странице шоу в Instagram.

/ instagram.com/alexander_topolsky/

Сейчас Топольский живет в Майами, где построил успешный бизнес. Мужчина занимается недвижимостью – он сдает в аренду роскошные апартаменты в Майами и Лос-Анджелесе.

Алекс убежден, что встретит любовь именно в Украине

"Я не сторонник отношений, построенных на взаимовыгоде. Мне важно, чтобы в паре были общие ценности и совпадали взгляды на жизнь. Я ищу ту девушку, в отношениях с которой у нас будут искренние эмоции, тепло и настоящая любовь. И я убежден, что встречу ее именно в Украине", – рассказал новый Холостяк.

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Алекс занимается спортом / instagram.com/alexander_topolsky/

За время жизни в США мужчина так и не нашел свою половинку. Так что искать свою любовь он приедет в Украину.

Съемки нового сезона уже начались. Премьера реалити-шоу состоится в марте 2022 года.

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Автор: Сергей Кущ
viber
шоу Холостяк новости шоу бизнеса
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