Эктор Хименес-Браво заговорил об участии в "Холостяке": Григорий Решетник уже одобрил

На его сообщение уже отреагировал ведущий шоу / instagram.com/hectorjimenezbravo/

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво прокомментировал слухи о его возможном участии в проекте "Холостяк".

Известный шеф-повар на своей страничке в Instagram пришел к выводу, что с его ритмом жизни шоу - подходящая возможность познакомиться с девушкой, так как в реальной жизни у востребованного повара на это нет времени.

"Мне нравится на проекте, что девушки показывают себя сразу во многих ситуациях, что вы узнаете друг друга в ускоренном режиме. Можно увидеть как девушка общается, как реагирует на подарки, как любит отдыхать, какая она настоящая", - поделился Эктор.

Хименес-Браво также пожаловался, что из-за своей медийности ему редко удается находить искренних людей.

Читайте такжеЭктор Хименес-Браво полностью разделся посреди кухни: прикрыл "хозяйство" половинкой арбуза"Это цена, которую я плачу", — посетовал повар-телезвезда.

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На откровенное признание Эктора уже откликнулся ведущий "Холостяка" и "Холостячки" Григорий Решетник.

"Ждем", - написал он в комментарии под постом Хименеса-Браво.

Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo/

Ранее мы писали, что в шестом выпуске шоу "Холостячка-2" Злата Огневич познакомила участников со своей жизнью. И, неожиданно для себя, раскрыла сокровенные тайны их прошлого. Главная героиня проекта отправила домой сразу несколько мужчин.