Холостячка 2: участников проекта проверили на полиграфе - Огневич распрощалась сразу с тремя

Претендентов на сердце Златы Огневич становится все меньше / instagram.com/zlata.ognevich/

В шестом выпуске шоу "Холостячка-2" Злата Огневич познакомила участников со своей жизнью. И, неожиданно для себя, раскрыла сокровенные тайны их прошлого. Главная героиня проекта отправила домой сразу несколько мужчин.

В шестом выпуске шоу "Холостячка-2" сразу трое мужчин прошли проверку на полиграфе, ответив на откровенные вопросы.

Григорий Решетник после "мониторинга" соцсетей и странного поведения участников устроил проверку полиграфом Владу Ясько, Роману Свечкоренко и Андрею Задворному.

Влад Ясько

Влад Ясько / instagram.com/holostyakstb/

Первым, кто покинул проект еще до церемонии роз, стал самый молодой участник шоу – Влад Ясько. В этом выпуске мужчины проходили тест на детекторе лжи. Влад постоянно уходил от ответов на простые вопросы – например, готов ли он создать семью со Златой.

Роман Свечкоренко

В этом выпуске выяснилось, что Роман Свечкоренко еще не разведен с супругой. Расстались они давно, но официально еще не разведены.

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Читайте такжеЗлата Огневич в прозрачной сетке поманила "булочками" и рассказала, зачем пошла на ХолостячкуЗлате не понравилось, что Роман сразу не сообщил ей, что бракоразводный процесс еще длится. Так как Огневич питает к нему симпатию, она поставила мужчине условие: он должен завершить развод, и тогда сможет вернуться на проект в любой момент.

Роман Свечкоренко / instagram.com/holostyakstb/

Винченцо Дулепа

Винченцо все время говорил Злате о своей влюбленности. Как говорит Огневич, в его словах мало искренности и много "актерской игры". Особенно заметно это стало в этом выпуске, когда Злата, Винценцо и Андрей Хвирткевич снимали видеоклип.

Винченцо Дулепа / instagram.com/holostyakstb/

Напомним, в четвертом выпуске романтического шоу "Холостячка" Злата Огневич, пустила в ход "тяжелую артиллерию" и постаралась очаровать мужчин соблазнительным танцем в откровенном наряде, чем вызвала бурную реакцию.