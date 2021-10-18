Эктор Хименес-Браво показал свою моложавую маму

Эктор Хименес-Браво наконец увиделся с родным человеком / instagram.com/hectorjimenezbravo

Шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками отличными новостями - к нему в гости в Украину приехала мама. В честь этого он выложил трогательное видео с родительницей.

На нем шеф-повар позирует вместе с мамой. Она машет в камеру рукой и желает подписчикам сына доброго утра. Одета женщина в свободное платье с этническими узорами и головной убор из платка. На Экторе - белоснежный банный халат.

В компании мамы мы всегда остаемся детьми. Так и Эктор Хименес-Браво радовался приезду матери, как ребенок: он не виделся с родным человеком почти год.

"Ура! Мама уже проснулась и ее самые первые слова – на украинском языке. Доброго ранку! Я счастлив! Ура!" - поделился в сторис своими эмоциями шеф-повар.

Эктор приготовил для мамы традиционный колумбийский завтрак – жаренную лепешку из кукурузной муки под названием арепа.

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Эктор Хименес-Браво с мамой / instagram.com/hectorjimenezbravo

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Без мамы 49-летний шеф-повар более шаловлив на кухне. Недавно он шокировал подписчиков обнаженным фото с арбузом.