"Молодой казак": Эктор Хименес-Браво показал, как выглядел 30 лет назад

Эктор Хименес-Браво показал, как выглядел 19-летним / instagram.com/hectorjimenezbravo

49-летний колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками раритетным фото. На нем мужчина изображен в 19-летнем возрасте.

"Hello из 1991 года!" - подписал фотографию шеф-повар. Таким образом он решил поддержать Дмитрия Гордона, который недавно поделился фото из того самого 1991-го года. На фото Гордону 24 года.

Архивный кадр, который опубликовал Эктор Хименес-Браво, показывает, каким был шеф-повар, когда ему было всего 19 лет. "Смотри, как мы изменились за столько лет, а как будто один день прошел, да?" - и сам удивился внешним переменам телеведущий.

На фото Хименес-Браво изображен еще с черными волосами. Молодой человек позирует вполоборота, на нем шерстяной свитер, из-под которого виднеются белоснежная рубашка и черный галстук.

Колумбиец не стал излишне скромничать, и добавил к раритетному фото надпись: "Как говорят — люди как вино, с возрастом только лучше".

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Эктор Хименес-Браво показал себя в юности / instagram.com/hectorjimenezbravo

Поклонники горячо поддержали это утверждение шеф-повара. Большинство из них решили, что сейчас Эктор выглядит гораздо привлекательней, чем 30 лет назад:

"А мне сейчас нравится Эктор, возраст наоборот красит, вы правы, люди как вино с возрастом только лучше".

"Эктор красавец в юности и сейчас + невероятно харизматичный".

"Kрасив и тогда , и сейчас. (Без лишней скромности.)"

"Да красивый парень, молодость даёт нам красоту а зрелость ум".

"Какой милашка!"

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Возможно, причиной тому являются ежедневные бьюти-процедуры, которым шеф-повар уделяет много внимания. Ранее Эктор Химнес-Браво делился секретами красоты и молодости.