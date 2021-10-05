Дмитрий Гордон с модной прической показал, как выглядел 30 лет назад: "Не в шоколаде, а с волосами"

Так Дмитрий Гордон выглядит сейчас / instagram.com/gordondmytro

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон показал архивный снимок, на котором появился с густой шевелюрой.

Соответствующий кадр он опубликовал на личной странице в Instagram.

"Привет из 1991 года", — коротко сообщил журналист в подписи к посту.

На опубликованном фото Гордон предстал в белой рубашке и вязаном джемпере, в руках он держал микрофон. На голове у журналиста виднелись густые волосы, сейчас же знаменитость полностью лысый.

Дмитрий Гордон 30 лет назад / instagram.com/gordondmytro

Архивный снимок вызвал настоящий восторг среди его поклонников.

Реклама

"Это же на разрыв, это краш!", "Крутая причёска", "Гордон не в шоколаде, а с волосами", "Дмитрий, вы были рокером?", - писали в комментариях под постом.

комментарии под постом Дмитрия Гордона

Ранее Дмитрий Гордон, против которого адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко подали в суд за клевету, пообещал "больно ударить" одного из них − Илью Новикова.

По словам Гордона, прошло всего лишь первое учредительное заседание суда, но адвокат Новиков неправильно озвучил факты и подал информацию в СМИ так, будто журналист уже практически проиграл дело.