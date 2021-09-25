Руки, ногти, волосы и не только: Эктор Хименес-Браво показал свои ежедневные бьюти процедуры

Телеведущий регулярно ухаживает за своей внешностью и занимается спортом.
49-летний главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал и показал, как ухаживает за собой.
Звезда уверен, что независимо от статуса мужчинам нужно делать бьюти процедуры.
"Руки, ногти, волосы, аромат, зубы, кожа — все это требует уход. Ни одна девушка не хочет держать за руку железную мочалку или целовать пепельницу", — поделился Эктор.
Ведущий также вспомнил, что до того, как начал сниматься на телевидении, у него был только один крем, но все изменилось и он все больше ухаживает за собой. Он каждый день делает бьюти процедуры. Также повар занимается спортом. Как говорит Эктор, именно это ему помогает так молодо выглядеть 49 лет.
"Конечно, я, как мужчина, не очень люблю все это делать. Хочется просто помыть свое лицо, уложить рукой волосы утром. Все — красивый. Но я понимаю, зачем все это. Поэтому делаю", — поделился звезда.
Хименес-Браво добавил, что каждый день уделяет утром и вечером по 5-7 минут, чтобы ухаживать за собой и старается 1 раз в месяц ходить к косметологу на аппаратные процедуры.
Ранее главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал об опасной обстановке, в которой ему пришлось провести 90-е.