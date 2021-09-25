Руки, ногти, волосы и не только: Эктор Хименес-Браво показал свои ежедневные бьюти процедуры

Эктор Хименес-Браво даже посещает косметолога / instagram.com/hectorjimenezbravo/

49-летний главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал и показал, как ухаживает за собой.

Звезда уверен, что независимо от статуса мужчинам нужно делать бьюти процедуры.

"Руки, ногти, волосы, аромат, зубы, кожа — все это требует уход. Ни одна девушка не хочет держать за руку железную мочалку или целовать пепельницу", — поделился Эктор.

Ведущий также вспомнил, что до того, как начал сниматься на телевидении, у него был только один крем, но все изменилось и он все больше ухаживает за собой. Он каждый день делает бьюти процедуры. Также повар занимается спортом. Как говорит Эктор, именно это ему помогает так молодо выглядеть 49 лет.

фото: instagram.com/hectorjimenezbravo/

"Конечно, я, как мужчина, не очень люблю все это делать. Хочется просто помыть свое лицо, уложить рукой волосы утром. Все — красивый. Но я понимаю, зачем все это. Поэтому делаю", — поделился звезда.

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Хименес-Браво добавил, что каждый день уделяет утром и вечером по 5-7 минут, чтобы ухаживать за собой и старается 1 раз в месяц ходить к косметологу на аппаратные процедуры.

Ранее главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал об опасной обстановке, в которой ему пришлось провести 90-е.