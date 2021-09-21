"Полный беспредел": Эктор Хименес-Браво рассказал, как издевались над ним и его семьей

Повару пришлось поработать на четырех разных континентах / instagram.com/hectorjimenezbravo

Главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал об опасной обстановке, в которой ему пришлось провести 90-е.

Знаменитый шеф-повар колумбийского происхождения решил рассказать на своей страничке в Instagram о своем прошлом и о том, как он попал в Украину.

По его словам, этот период в его жизни был одновременно прекрасным и страшным.

"Самый важный период мой жизнь в становлении меня как международного шеф-повар. Это время, когда я переехал в Канаду, когда успел поработать на 4 континентах. Время, когда я начал свой международную карьера", — отметил Эктор.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo/

Шеф-повар подчеркнул, что за этот период времени ему довелось поработать на четырех разных континентах и пережить большой прорыв в своей карьере.

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Эктор перечислил много приятных воспоминаний, связанных с 90-мы: жизнь без гаджетов, хорошую музыку, интересную моду, молодость и влюбленность.

Читайте также"Очень обидно": Эктор Хименес-Браво рассказал о гноблении в УкраинеВ то же время, в его жизни происходили и неприятные события.

"Когда я жил еще в Медельине и преподавал в кулинарной школе SENA. Когда я пытался строить свой бизнес, когда сотрудничал с производством колбасных изделий. Время, когда в Колумбии был война, время Пабло Эскобар, полный беспредел, когда все, у кого хоть немного появились деньги — шантажировать, чтобы мы платили "долю" или угрожали. Угрожали мне, моим родным, делали страшный вещи", — поделился главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф".

Ранее знаменитый шеф-повар и бизнесмен, который является звездой реалити на СТБ Эктор Хименес-Браво рассказал, что годами не прекращается травля в его адрес в Украине.