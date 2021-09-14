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"Очень обидно": Эктор Хименес-Браво рассказал о гноблении в Украине

14 сентября 2021, 11:23

Звезда шоу МастерШеф, главный судья шоу, владелец ресторанов в Украине Эктор Хименес-Браво признался, что его в течении 11 лет хейтят.

Эктор Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo/

Эксперт МастерШеф, знаменитый шеф-повар и бизнесмен, который является звездой реалити на СТБ Эктор Хименес-Браво рассказал, что годами не прекращается травля в его адрес в Украине.

Вопреки тому, что Эктор исправно платит налоги со своего бизнеса, и буквально приложил руку к развитию многих ресторанов благодаря работе с шеф-поварами, на него постоянно учиняют нападки хейтеры.

Как Эктор отметил в Instagram, за все время жизни в других странах, в Украине провел больше всего времени - 11 лет.

"Все свое время, усилия, заботу и внимание я отдаю ей. Я хочу чтобы ее жители вкусно и полезно ели, чтобы забыли, что такое "майонез" и почему его везде добавляют, хочу чтобы Украина возвысилась опять как кормилица Европы, чтобы все вспомнили о том, что она сама может себя прокормить, и даже выращивать на экспорт. Чтобы все вспомнили, какое мощное гастро наследие оставляет эта страна и возродили его. Так почему такой неуважение я встречаю каждый день? В комментариях, в реальной жизни и в целой нише?", - пишет он.Читайте такжеЧто смотреть осенью: график выхода шоу на СТБ осенью 2021

Он говорит, что постоянно получает отзывы в стиле "Вали в свою страну", "иди там делай", "Не знаешь язык", "За 11 лет мог бы научиться", "Выскочка", "Почему не украинский шеф судья"...

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"Я знаю 5 языков, мне еще один не может поместиться в голове, пока что, это действительно сложно. За 11 лет я положил Украина в свое сердце, а там неважно, как я разговариваю, важно то, что я делаю и что чувствую. Очень обидно, потому что знаю - украинцы очень добрые и отзывчивые люди, и принимают хорошо иностранцев и иммигрантов. Но есть такие люди, которые все портят, не только дают негатив мне, а портят весь имидж Украина таким поведением", - подчеркнул он.

Эктор Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo/

Эктор напомнил, что когда он приехал в Украину - хороших ресторанов не было вообще. Сейчас есть большое разнообразие и у людей есть понимание того, что еда может быть какой угодно, здоровой и вкусной, и он понадеялся, что это не без его участия.

"Ведь, это то, что я делаю — воспитываю кулинарный вкусы, поднимаю качество еды. Сейчас в Украину приезжают иностранцы именно ради нее, чтобы походить по ресторанам и вкусно поесть. И я горжусь этим. Это круто! Это стало частью привлечения иностранных туристов, частью инвестиций в Украину. Один из каналов развития нашей страны! Все свои деньги я инвестирую только в Украину, плачу налоги, даю рабочие места украинцам. Разве это достойно хейта? В любом случае, хотите вы этого или нет, Украина стала для меня домом. Ее люди, ее природа, воздух, менталитет и места — уже как родное", - заявил Шеф.

Он подчеркнул, что будет продолжать свою деятельность, людям уж самим решать - обсуждать со стороны, хейтить или присоединиться к его активности.

Напомним, что Эктор - известный повар, шеф, владелец ресторанов и эксперт в кухнях многих стран мира.

Он является экспертом популярного кулинарного реалити, с которого вышли десятки шефов, которые работают в ресторанах Украины и за границей.

Сам Эктор Хименес-Браво - канадский шеф-повар колумбийского происхождения. Жил и работал в десятке стран мира, поэтому может похвастаться колоссальным и разносторонним опытом в своем деле.

viber
Эктор Хименес-Браво СТБ Мастер Шеф новости шоу бизнеса
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