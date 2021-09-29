Эктор Хименес-Браво полностью разделся посреди кухни: прикрыл "хозяйство" половинкой арбуза

Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo/

49-летний судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поразил откровенным снимком без одежды и рассказал, как работает с персоналом.

Шоумен колумбийского происхождения, который недавно покинул Украину и посетил Канаду, поделился новыми кадрами на своей странице в Инстаграм.

На опубликованном фото шеф-повар и ресторатор позировал абсолютно без одежды, прикрыв свое "хозяйство" половинкой арбуза.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo/

В подписи к снимку Эктор рассказал, что не раз увольнял людей, а главными причинами этого были ценности сотрудников или их халатность.

Читайте также"Полный беспредел": Эктор Хименес-Браво рассказал, как издевались над ним и его семьей"Откатами в Украине никого не удивишь, меня тоже. Предлагали этот много раз. Но, был период когда мне угрожал аноним, присылал письмо с угрозами. Хотя бывало, что подрядчики просто не подходили под проект и это их бесило", - поделился судья кулинарного шоу "Мастер Шеф".

Ранее мы сообщали, что Эктор Хименес-Браво рассказал и показал, как ухаживает за собой. Он выразил уверенность в том, что независимо от статуса мужчинам нужно делать бьюти процедуры.