Холостяк 2021 Михаил Заливако признался, за что в их паре отвечает Анна Богдан

Анна Богдан / instagram.com/hannastorozhuk

Холостяк 2021 Михаил Заливако в финале романтического шоу выбрал бывшую жену главы ОП Андрея Богдана - Анну. Они провели сразу несколько месяцев вместе, так как шоу закончилось в разгар локдауна. После этого пара начала путешествовать и наслаждаться жизнью. Но кроме отдыха существуют бытовые правила, кто-то должен заниматься финансами и тд.

В интервью JetSetter они раскрыли секреты своей бытовой жизни. Михаил Заливако пошутил, что Анна Богдан постоянно норовит все вещи в квартире куда-то спрятать.

"Аня постоянно пытается все куда-то спрятать, чтобы дома вообще ничего не лежало. Я уже смеюсь, что, может, тогда еще и телевизор куда заныкаем?", - говорит он.

Анна серьезно объяснила, что Михаил разбрасывает вещи, а ей это не нравится - в результате собирают их они оба.

С другой стороны, Михаил отвечает за обеспечение семьи, и по словам Анны это было его собственное желание с начала отношений.

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"Миша как мужчина отвечает за все финансовые вопросы, к тому же такой взгляд на отношения в паре он имел уже в начале", - заявила она.

Анна Богдан и Михаил Заливако / instagram.com/hannastorozhuk

Кроме того, Анна призналась, что они договорились, что если принимают какое-то решение, или что-то обсуждают, то никто не выходит из комнаты, пока не будет результат.

"Правило одно: не выходим из комнаты, пока не решим вопрос. Сначала договорились, что можно кричать, прыгать на потолке и стоять на руках, но нельзя не решить проблему. Если она есть, всегда нужно разговаривать, а так больше правил нет", - говори девушка.

До этого финалистка шоу Юля Зайка откровенно рассказала о личной жизни после Холостяка.