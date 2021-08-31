Юля Зайка откровенно рассказала о личной жизни после Холостяка 2021

Юля Зайка Бельченко / instagram.com/julz_seven/

Юля Зайка дважды покидала проект Холостяк 11, в финале которого Михаил Заливако выбрал Анну Богдан, но зрители воспринимали ее очень неоднозначно.

После Холостяка Юля заинтриговала свадьбой, которая оказалась рекламой нового свадебного места, но только теперь она согласилась прийти в эфир и рассказать о своей жизни до и после Холостяка.

Юля Зайка пришла на Люкс Подкаст к Славе Демину вместе с Лешей Тригубенко, и рассказала, что происходит с ее личной жизнью.

"У меня все хорошо в жизни. У меня есть где жить, что есть, чем заниматься, есть семья и друзья. Единственное, чего не хватает – это любимого человека. Это одна из составляющих счастливой жизни. Но это не центр мира. Я хочу любить и быть любимой, хочу отношений и мне этого не хватает. У меня заполнена вся жизнь, но мне не хватает этого куска", – отметила девушка.Читайте такжеЮля "Зайка" из Холостяка вышла замуж за ведущего 1+1

Она призналась, что при этом у нее нет сил и желания заниматься личной жизни.

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"Ну, я сходила на пару свиданий, на этом все дело и закончилось. Я чисто ходила из-под палки, потому что нужно ходить, потому что нужно что-то делать со своей личной жизнью", - призналась Бельченко

По словам девушки, она не уверена, что была бы счастлива с Михаилом Заливако.

"Слава богу, что меня тогда не выбрали, потому что я не уверена, что мы были бы счастливы вдвоем в этих отношениях", – добавила Бельченко.

Напомним, Юля Зайка публично рассказала о своих чувствах к Михаилу Заливако.