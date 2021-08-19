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Юля Зайка публично рассказала о своих чувствах к Холостяку Михаилу Заливако

19 августа 2021, 21:27

Финалистка Холостяка Юля Зайка рассказала, что на самом деле происходило между ней и Михаилом Заливако на шоу.

Юля Зайка
Юля Зайка / кадр из интервью Без комплексов

Участница шоу Холостяк Юлия Бельченко, которую назвали Юля Зайка из-за ее милого костюма на первой вечеринке, дошла до финала реалити, но не смогла завоевать любовь Михаила.

Юля Зайка в интервью шоу Без Комплексов ведущей Анны Олицкой рассказала, что в первый раз после того, как Михаил ее выгнал, у нее было чувство незавершенности.

Анна отметила, что то, что Юля боролась за Михаила - нетипичное ее поведение, и попросила уточнить, почему был такой диссонанс.

"Я реально думала, что выйду замуж за него. После девятого эпизода я позвонила маме, она была шокирована после моих слов. Когда я уже вернулась домой, пелена спала, но у меня осталось чувство незавершенности. У меня появилось ощущение, что я хуже всех. У меня, наверное, у одной из немногих были искренние чувства к Михаилу", - говорит Юля

Девушка сказала, что она все время старалась доказать, что любит Михаила, но у нее все время не получалось, и он ей не верил.

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"Сначала он меня выгнал, но недовыгнал, потом выгнал, и я вернулась домой, а потом я вернулась доказать, что это не так - но не смогла", - объяснила она свои возвращения.

Однако уже во время последней встречи она поняла, что "Холостяк" ее не выберет.

Напомним, что в финале шоу Холостяк Михаил Заливако выбрал Анну Богдан, а не Юлю Зайку, которую "вернул" в шоу накануне.

В июле 2021 Юля Зайка "вышла замуж" за ведущего 1+1 Богдана Юсипчука.

Через пару дней Юля с Богданом вышли в онлайн и официально объяснили, что свадьба была "настоящей" но без розписи, признания и признаний в любви - это только реклама свадебного места в Киеве.

После раскрытия мотивов Юли Зайки, Анна Богдан язвительно высказалась о свадьбе.

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