Юля "Зайка" из Холостяка вышла замуж за ведущего 1+1

Юсипчук Богдан и Юля Бельченко / instagram.com/iusypchuk_bogdan/

Финалистка Холостяка, фаворитка 11 сезона Юлия Бельченко, которую Михаил Заливако отверг в финале нашла свою любовь и связала себя узами брака.

Талантливая блогерша и СММ-щица вышла замуж за самого красивого мужчину Украины Богдана Юсипчука - ведущего ЖВЛ на 1+1.

Свадебные фото пара выставила в своих Instagram 26 июля после того, как Богдан "тонко" намекал об этом в течении нескольких дней

Пара опубликовала шикарные фото со свадьбы и получает поздравления.

Они никак не подписали снимки, оставив только эмоджи с невестой, женихом, кольцом и сердечком.

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Юля Бельченко и Богдан Юсипчук / instagram.com/julz_seven/

Юля Бельченко и Богдан Юсипчук / instagram.com/julz_seven/

Юля Бельченко и Богдан Юсипчук / instagram.com/julz_seven/

"Много вопросов но мало ответов", "Это слишком идеально, чтобы быть правдой", "Ну очень красивая пара! Только это же просто съёмка, да?", "Фильм, сериал, обложка?)", "Я думаю що це просто фотосесія)", "Гарна була б пара…Хто зна… любов ще та головоломка", " Вот это так огонь, вы нереальные", - пишут поклонники, которые не знают - верить им в то, что свадьба состоялась, или это просто съемка.

К слову, ранее Юля Бельченко уже показала фото со съемок сериала Крепостная - там она сыграла одну из придворных на балу.

Пока что пара официально не подтвердила и не опровергала, что это настоящая свадьба. Блогерша провела прямую трансляцию, где их расписывали и проводили торжественную церемонию.