Брошенная Холостяком Юля Зайка стала звездой сериала Крепостная

Юлия Бельченко / instagram.com/julz_seven/

Звезда Холостяка 2021 Юлия Бельченко, которую Михаил Заливако сначала изгнал из проекта, потом вернул и не выбрал, приняла участие в съемках популярного укранского сериала Крепостная.

Юлия Бельченко после Холостяка снялась в одной из серий 3 сезона Крепостной, где играла первая в Украине Холостячка Ксения Мишина. Об этом девушка похвасталась в Instagram, предоставив фото доказательства.

"Я смотрела все серии т/с Крепостная. Очень понравилась героиня Лидия Шефер в исполнении Ксении Мишиной. Она просто бесподобна. Кто же мог подумать, что когда-нибудь СТБ пригласят меня сняться в эпизоде этого сериала и стать частью таких масштабных киносъёмок", - восхищатся девушка.

Читайте такжеЮля Зайка обратилась к Михаилу после драматического финала Холостяка

Юлия Бельченко / СТБ

Юлия Бельченко / СТБ

Юлия Бельченко / СТБ

"Теперь Крепостную точно буду смотреть", "Что тут думать,все на холостяк и идут чтобы куда то попасть", "Не зря пригласили, внешность настоящей аристократки, утонченная", "Как это круто! Обожаю этот сериал! С нетерпением жду новый сезон. Юля, ты прекрасна!!", - пишут ей в ответ восторженные поклонники.

Напомним, Юля заинтриговала Холостяка еще на первой встрече, и была его фавориткой почти до конца шоу, пока Михаил неожиданно не изгнал девушку.

Для финала он вернул Юлю Бельченко, но в конце выбрал Анну Богдан.

Ранее появился список актеров и сюжет 3 сезона сериала Крепостная.