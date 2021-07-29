Анна Богдан неожиданно разразилась обвинениями в лицемерии Юли Зайки

Анна Богдан / instagram.com/hannastorozhuk/

Нынешняя девушка Михаила Заливако Анна Богдан после трех дней молчания неожиданно прокомментировала шум вокруг "свадьбы Юли Зайки".

Анна Боглан заявила, что попытка обратить внимание на поездку в приют для животных - просто попытка сгладить хайп, который внезапно поднялся в Сети.

"Хочу сказать, что для меня это была большая неожиданность, немножко шокировало меня. Но я обрадовалась, потому что найти свою вторую половину - знаю по себе - это огромное счастье", - начала девушка..

Но Анна не стала скрывать чувства, и назвала Юлю манипулятором.Читайте такжеЮля "Зайка" из Холостяка вышла замуж за ведущего 1+1

"Потом после заявления, что это реклама свадебного пространства, почувствовала себя обманутой. Играть чувствами своих поклонников, фанатов... Для меня это неприемлемо. Животные выглядят прикрытием, чтобы избежать массового гнева людей. Это не факты - это мое мнение", - добавила она.Читайте такжеЮля Зайка признала, настоящий ли у нее брак с Юсипчуком, и как они его готовили

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Богдан показала скриншот из Instagram Юли, на котором не написано, что она амбассадор животных.

"Для тех, кто считает, что я не в праве это комментировать - объясню - совсем недавно Юля перешла грань и позволила себе комментировать наши с Мишей отношения. и говорить о том, высказываться, какой Миша грустный в отношениях со мной", - заявила она.

Богдан подчеркнула, что теперь границы между ними стерты, и она может высказаться по этому поводу. Она высказалась по поводу постоянных разговоров среди зрительниц шоу о том, что Юли - искренняя, а Богдан - нет.

Она показала запись с записи сториз Юлии в котором девушка где-то кому-то что-то отвечает, и сказала, что раньше Миша так много шутил и подкалывал всех, а сейчас тихий, и что она надеется, что у него все хорошо.

Отметим, что Юля и Анна были "заклятыми подругами" на Холостяке, и большую роль сыграло в их отношениях внимание к Юле со стороны Михаила в первой половине сезона. После ее возвращения в шоу это не исправило ситуацию.

Анна Богдан записала сториз после того, как Юля и Богдан вышли в эфир 28 июля, и объяснили, что свадьба Зайки была настоящей ровно до записи в ЗАГСе - которой не было. Это была реклама нового свадебного павильона, которая неожиданно набрала большую популярность.