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Свадьба Юли Зайки и Богдана Юсипчука оказалась настоящей, но с одним условием

28 июля 2021, 17:35

Знаменитости наконец признались, что это была за свадьба Юлии Зайки и Богдана Юсипчука.

Богдан Юсипчук и Юлия Зайка
Богдан Юсипчук и Юлия Зайка объяснили свою свадьбу / instagram.com/iusypchuk_bogdan/

Вечером в среду через день после того, как в соцсетях пролетели видео бракосочетания финалистки Холостяка Юлии Зайки и Богдана Юсипчука, стало наконец известно, что это было.

Юля Зайка и Богдан Юсипчук устроили свадьбу, которая стала репетицией, то есть официально в ЗАГСе не регистировалась. По словам знаменитостей - они решили проверить, как будет проходить в будущем их свадьбы. Для этого они помогли своей подруге с открытием новой свадебной локации, протестировав ее в роли жениха и невесты.

При этом, все было настоящим, за исключением всего, что произошло после свадьбы.

"Момент истины настал - интрига сейчас будет раскрыта. Как вы уже догадались, это было открытие новой свадебной локации в Киеве", - сказала Юлия, сидя за столом с Богданом.

В прямом эфире, который появится позже, они рассказали, что они просто друзья, и что не встречаются. Они поблагодарили всех, кто откликнулся на событие, так как не ожидали, что оно окажется таким резонансным. На самом деле они не планировали хайповать или окого-то обманывать.

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"Но делали мы это не на комерческой основе - просто помогали нашей подруге Кате - сказал Богдан. - На самом деле я очень боюсь жениться. Все мы знаем, чтобы побороть страх - нужно сделать то, чего боишься".

"А я - наоборот, готова к созданию семьи, и у меня есть страх поспешных решений. В общем, это нужно было нам обоим - платья, кольца, фата, подружка невесты. Все это помогло мне понять, каким именно будет день моей свадьбы. Ну, а Саша говорит, что есть поверье, что если сыграть невесту, то в течении двух лет выйдешь замуж", - добавила Юлия.

Также они отметили, что были люди, которые заметили, что Богдан и Юля не признавались в любви и целовались "не искренне". Богдан пошутил, что Юля хорошая девушка, ведь он бы не согласился бы на такое, если бы она ему вообще не нравилась.

Они рассказали, что дальше будут заниматься благотворительностью, и собираются организовать помощь для приюта для животных.

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